TV-TIPS. Dit mag je vanavond niet missen

08 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kate & Leopold’, 21u10 op Eén

“Soms moet je het allemaal niet te serieus/geloofwaardig maken”, zullen de bedenkers van de romantische fantasiekomedie - ja, da’s een genre - ‘Kate & Leopold’ gedacht hebben. In die film verzeilt hertog Leopold (Hugh Jackman) via een teletijdmachine in het hedendaagse New York. Daar wordt hij verliefd op Kate (Meg Ryan), maar dat loopt niet van een leien dakje. Met een man die letterlijk meer dan honderd jaar ouder is, viel dat enigszins te verwachten uiteraard...

‘Cardinal’, 20u35 op Canvas

Meer zin in een thrillerreeks? Dan kan je op Canvas terecht voor de ontknoping van het tweede seizoen van ‘Cardinal’. Tijdens het onderzoek naar een nieuwe moord ontdekken Cardinal en z’n team dat het slachtoffer een link heeft met een notoire drugdealer. Spannend!

‘When Harry Met Sally’, 22u40 op VIJF

Fan van Meg Ryan, maar is ‘Kate & Leopold’ niet jouw ding? Dan heeft Q2 de oplossing, want zij zenden vanavond ‘When Harry Met Sally’ uit, een klassieker onder de romantische komedies. Harry (Billy Crystal) en Sally (jawel, Meg Ryan!) ontmoeten elkaar voor het eerst wanneer Sally hem een lift geeft na hun diploma-uitreiking. Geloof ons: deze film blijft leuk dankzij de uitstekende dialogen, het vermijden van clichés en het puike acteerwerk van de hoofdrolspelers.

‘Spartacus’, 20u40 op CAZ

Hou je van aparte genres, maar is een romantische fantasiekomedie toch net iets too much voor jou? Dan hebben we met ‘Spartacus’ ook nog een sandalenfilm in de aanbieding. Da’s trouwens geen genre voor fashionista’s met een tenenfetisj, maar wel een film over gladiator Spartacus (Kirk Douglas) die een slavenopstand op de been brengt.