TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen MVO

09 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Professor T.’, 21u35 op Een

Helaas: vanavond zendt Eén de allerlaatste aflevering uit van ‘Professor T.’, de uitstekende misdaadserie met Koen De Bouw in de hoofdrol. In deze seizoensfinale komen er nieuwe bewijzen boven in de zaak rond de zelfmoord van de vader van professor T. Deze cold case wordt heropend. T. beseft dat hij al heel z’n leven de herinneringen aan die bewuste dag heeft verdrongen...

‘Spy’, 20u40 op VTM

Op zondagavond mag er al eens gelachen worden, moeten ze bij VTM gedacht hebben. En dus zenden ze vanaf 20u40 ‘Spy’ uit, een heerlijke actiekomedie met Melissa McCarthy en Jason Statham in de hoofdrollen. Het verhaal draait rond Susan Cooper (Melissa McCarthy), een analiste bij de CIA. Wanneer haar partner spoorloos verdwijnt, besluit Susan om zelf op onderzoek uit te gaan.

‘Killing Eve’, 20u20 op NPO 3

Sinds Cristina Yang, het personage van Sandra Oh in ‘Grey’s Anatomy’ in 2014 uit de reeks verdween, missen we het acteertalent van de 47-jarige Canadese ster. Gelukkig heeft NPO 3 de oplossing in de aanbieding, want zij zenden vanavond de eerste aflevering van ‘Killing Eve’ uit. In die reeks draait het rond Eve Polastri, die een saai baantje heeft bij MI5. Als een Russische politicus wordt vermoord, moet Eve de enige getuige beschermen.

‘Doctor Who’, 19u25 op BBC 1

We hebben er lang over gezeurd, maar ondertussen moeten we wel toegeven dat we Jodie Whittaker als de eerste vrouwelijke Doctor Who best een goede prestatie neerzet. Dus ja, wij vinden het jammer dat BBC 1 vanavond alweer de laatste aflevering van het elfde seizoen uitzendt. Daarin krijgen Doctor Who en haar metgezellen negen onafhankelijke noodoproepen van de mysterieuze planeet Ranskoor Av Kolos...