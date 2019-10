TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 30 oktober IDR

30 oktober 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Pose S2’, vanaf vandaag op Netflix

Zin in een serie die je meeneemt in de tijd? Dan ben je bij Netflix-pareltje ‘Pose’ aan het juiste adres. Vanaf vandaag staat het hele tweede seizoen integraal op de streamingdienst, nadat je eerder al de eerste twee afleveringen kon bekijken op BBC 2. Voor wie dat niet gedaan heeft, geven we graag nog even de korte inhoud mee. In seizoen één zaten we in de jaren ‘80, maar nu maakt de reeks een tijdssprongetje naar de jaren ‘90. Daarin krijgt het fenomeen van ‘vogueing’ - het aannemen van poses op dansmuziek - steeds meer navolging. Enkele weken geleden ging Billy Porter - voor z’n rol in ‘Pose’- trouwens met de Emmy voor ‘beste acteur in een dramaserie’ lopen.

‘De slapelozen’, 21u20 op Canvas

Als het gaat over dingen waar wij heel erg kribbig van worden, dan is een gebrek aan slaap absoluut één van de koplopers in ons haatlijstje. Annick Ruyts - die zelf al vier jaar slecht slaapt - onderzoekt in ‘De slapelozen’ hoe het komt dat zoveel mensen een verstoorde nachtrust hebben. Zo is deze laatste week onder andere ook Dirk Draulans te gast om over zijn slaappatroon te babbelen.

‘De Code van Coppens’, 20u35 op VTM

Een escaperoom op tv, dat is de korte samenvatting van ‘De Code van Coppens’, het nagelnieuwe programma van Staf en Mathias Coppens. In deze allereerste aflevering nemen Jonas Van Geel en Jelle Cleymans het op tegen Sandrine André en Kürt Rogiers. Zij worden beiden gedropt in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Benieuwd wie van beide teams daar in slaagt? Wij alvast wel!

‘Sergio & Axel: van de Kaart’, 21u40 op VTM

Een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Awel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. Nadat het duo vorige week tijdens hun passage in India ontdekten dat hun darmen en de lokale keuken geen al te beste match vormden, trekken ze voor het vierde luik van hun trip naar Noorwegen. Benieuwd wat er daar allemaal gaat gebeuren...

‘Grey’s Anatomy’, 20u35 op VIJF

Het vijftiende seizoen van de langstlopende ziekenhuisreeks ter wereld kent vanavond haar ontknoping via een dubbelaflevering op Vijf. Gelukkig wil dat niet zeggen dat het nu afgelopen is met de avonturen van Meredith Grey en haar collega’s, want in Amerika is het zestiende seizoen al bezig. Wij hopen alvast dat dit snel ook bij ons te zien is!