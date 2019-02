TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

16 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Fifty Shades of Grey’, 20u30 op VTM

Omdat een film niet altijd veel om het lijf moet hebben qua scenario of vestimentaire eisen: vanavond zendt VTM het eerste deel van de ‘Fifty Shades’-trilogie uit.

‘Footloose’, 20u25 op Vitaya

Bij Vitaya weten ze duidelijk dat wij op tijd en stond wel een eighties-dansfilm kunnen smaken. En dus zenden ze daar nog eens ‘Footloose’ uit, waarin we de avonturen van dansfanaat Ren McCormack (Kevin Bacon) volgen. Hij moet op een dag verhuizen van Chicago naar het provinciestadje Bomont, waar dansen door de dominee ten strengste verboden werd...

‘Bloodsport’, 20u40 op CAZ

Geen zin in romantiek of een dansfilm? Niet getreurd, want bij CAZ zenden ze dan weer ‘Bloodsport’ uit, waarin een jonge Jean-Claude Van Damme de tegenstand genadeloos tegen de vlakte mept.

‘Frans Bauer in China’, 21u35 op NPO 1

We hebben het al eerder gezegd, maar wij genieten iedere zaterdagavond gigantisch hard van de fratsen die Frans en Mariska Bauer meemaken op hun ontdekkingsreis naar de Chinese cultuur. Vanavond trekt het koppel naar Macau, een voormalige Portugese kolonie die nu vooral bekend staat om z’n casino’s. Daarna reizen ze naar de havenstad Qingdao. Ooit een klein vissersdorpje, maar daar is vandaag de dag niets meer van te zien...