TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 1 september IDR

01 september 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Pirates of the Caribbean: The curse of the Black Pearl’, 20u35 op VTM

We weten het: deze film wordt om de zoveel keer herhaald. En dat zou er doorgaans voor zorgen dat deze titel niet de tv-tips haalt, maar in het geval van ‘Pirates of the Caribbean: The curse of the Black Pearl’ maken we graag een uitzondering. Want: Johnny Depp is niet alleen de meest sexy piraat op je televisiescherm, het is ook gewoon een steengoede film vol humor, actie en avontuur!

‘Crank: High voltage’, 20u30 op Q2

Nee, vanavond is Johnny Depp niet de enige mooie man die we kunnen bewonderen. Ook Jason Statham maakt z’n opwachting in het geflipte ‘Crank: High voltage’. Soms zeggen ze wel eens dat kiezen verliezen is, maar gelukkig kan je een van beiden ook gewoon opnemen hé...

‘Boer zoekt vrouw’, 20u25 op NPO 1

Op de Vlaamse boeren is het nog even wachten, maar in Nederland gaat presentatrice Yvon Jaspers vanavond al voor het elfde seizoen op zoek naar potentiële partners voor enkele Hollandse agrariërs. Wij - komt ie - loeien nu al van plezier!

‘VPRO Zomergasten: Ivo Van Hove’, 20u15 op NPO 2

Het lijkt ongelofelijk, maar vanavond is het de laatste aflevering van alweer het 32ste (!!!) seizoen van het live interviewprogramma ‘Zomergasten’. Voor de slotaflevering komt de Belgische theaterdirecteur Ivo Van Hove langs. Of ook wel: de man die in 2015 met David Bowie samenwerkte voor ‘Lazarus’. Een held dus.

‘Untouchables: The rise and fall of Harvey Weinstein’, 22u op BBC 2

Geen held: Harvey Weinstein. Deze Amerikaanse filmproducent kwam eind 2017 in opspraak na diverse beschuldigingen van seksueel misbruik. In deze docu komen enkele voormalige medewerkers, studiegenoten en reporters aan het woord die Weinstein van dichtbij hebben meegemaakt. Onthutsend, to say the least...