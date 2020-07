TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 24 juli IDR

24 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘¡A cantar! (Sing On!)’, vanaf vandaag op Netflix

Wie deze zomer een prangend gemis ervaart aan zangwedstrijden à la ‘The Voice’, kan sinds vandaag op Netflix kijken naar het spannende ‘¡A cantar!’. In deze gloednieuwe Spaanse zangwedstrijd nemen de meest uiteenlopende deelnemers het tegen elkaar op terwijl ze grote hits onder handen nemen. Daarbij is het de kunst om zo juist mogelijk te zingen, want het prijzengeld groeit iedere keer als ze de juiste noot halen. Het winnende bedrag kan oplopen tot maximaal 30.000 euro. Daar kan je al eens moeite voor doen, toch?

‘Deadwind’, 23u05 op Canvas



Wie onze televisietips op tijd en stond doorneemt, weet dat wij een goede misdaadserie erg kunnen appreciëren. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat we vandaag met heel ons hartje het eerste seizoen van het Fins-Duitse pareltje ‘Deadwind’ willen aanprijzen. Daarin draait alles rond rechercheur Sofia Karppi (Pihla Viitala). Na de dood van haar man probeert ze de draad van haar leven weer op te pikken en gaat ze terug aan de slag bij de politie van Helsinki. Sofia komt er meteen aan het hoofd te staan van een gruwelijk moordonderzoek...

‘Love Island’, 22u45 op Vijf

Nu we met zekerheid weten dat de Belgisch-Nederlandse versie van ‘Love Island’ terugkeert, wil VIJF ons laten warmlopen voor de realityshow. Totally up for that, mate!

‘A shot in the dark’, 20u40 op CAZ

Mag er volgens jou op vrijdag al eens gelachen worden? Dan is ‘A shot in the dark’ misschien wel iets voor jou. Daarin kruipt Peter Sellers opnieuw in de huid van inspecteur Jacques Clouseau. Hij moet een moord in een landhuis onderzoeken. Klinkt ernstig, maar ‘t is - ook al dateert de film uit 1964 - vooral hilarisch dankzij de geniale vertolking van Sellers. Aanrader!

‘The Shining’, 23u50 op BBC 1

Als je geen zin hebt in alle bovenstaande opties, dan kan je ook nog altijd afstemmen op BBC 1. De Britse zender haalt vanavond immers nog eens de cultklassieker ‘The Shining’ vanonder het stof. In deze Brits-Amerikaanse horrorfilm uit 1980 - die werd geregisseerd door Stanley Kurbick - draait alles rond leraar Jack Torrance (Jack Nicholson). Hij trekt samen met z’n gezin naar een geïsoleerd hotel, maar dat blijkt niet zo’n verstandige beslissing te zijn...