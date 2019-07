TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 26 juli IDR

26 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Orange is the new black S7', vanaf vandaag op Netflix

De dames van Litchfield Penitentiary, de fictieve gevangenis waar de reeks zich afspeelt, zijn voor de meeste Netflixkijkers een bende vriendinnen geworden. Jammer dus dat vandaag het zevende en allerlaatste seizoen wordt uitgezonden. Hoofdpersonage Piper (Taylor Schilling) is weliswaar vrij, maar het leven buiten de gevangenismuren blijkt niet zo makkelijk als ze aanvankelijk hoopte. De andere gevangenen zitten inmiddels nog steeds vast in de zwaarbeveiligde vleugel, nadat ze in het vorige seizoen een opstand organiseerden...

‘27 dresses’, 21u35 op VTM

‘Always the bridesmaid, never the bride’ lijkt wel op het lijf geschreven van Jane (Katherine Heigl). Zij is al 27 keer bruidsmeisje geweest, maar is zelf nog niet getrouwd. Helaas voor Jane wordt de man waarop zij stapelverliefd is, helemaal smoor op haar zus. En dat kan Jane natuurlijk niet zomaar laten gebeuren...

‘There’s something about Mary’, 20u40 op CAZ

De liefde is niet simpel, zegt. In 1985 wordt student Ted Stroehman (Ben Stiller) smoorverliefd op de knappe Mary Jensen (Cameron Diaz), maar hij slaagt er niet in om haar hart te veroveren. Dertien jaar later is hij haar nog steeds niet vergeten - een mens kan al eens blijven hangen in het verleden - en huurt hij een privédetective in om haar op te sporen...