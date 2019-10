TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 23 oktober IDR

23 oktober 2019

16u00 1 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘#hetisingewikkeld S2', vanaf vandaag op Play

Toegegeven: we hebben even moeten wachten op het tweede seizoen van ‘#hetisingewikkeld’, de tragikomische reeks over een koppel (een uitstekende An Miller en eveneens uitstekende Ben Segers) dat uit elkaar gaat maar onder hetzelfde dak blijft wonen. Niet omdat het eerste seizoen zo lamentabel was, maar wel omdat er voor dit tweede seizoen zélf een scenario moest bedacht worden. Ah ja, want de eerste reeks was een (geslaagde) remake van een Duitse reeks. Regisseuse Lenny Van Wesemael en haar scenarist wisten gelukkig een tof vervolg in elkaar te boksen, dat je vanaf vandaag ook kan bekijken via Play.

‘De slapelozen’, 21u20 op Canvas

Als het gaat over dingen waar wij heel erg kribbig van worden, dan is een gebrek aan slaap absoluut een van de koplopers in ons haatlijstje. Annick Ruyts - die zelf al vier jaar slecht slaapt - onderzoekt in ‘De slapelozen’ hoe het komt dat zoveel mensen een verstoorde nachtrust hebben. Zo is deze week onder andere ook politica Meyrem Almaci - jep, die van Groen - te gast om over haar slaappatroon te babbelen.

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 21u50 op VTM

Een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Awel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. Nadat het duo vorige week tijdens hun passage in Mexico een oldtimer in de prak reed (zoals je in het bovenstaande filmpje kan herbekijken), trekken ze voor het derde luik van hun trip naar India. Benieuwd of ze het daar ook zo bont maken...

‘Bake Off Vlaanderen’, 20u35 op Vier

Nadat Peters taart vorige week jammer genoeg mislukte, zag de man de finale net aan z’n neus voorbij gaan. Jaline, Tine en Philip konden wel indruk maken, waardoor dit drietal mag strijden voor de eindwinst. Wie van hen met de ‘Bake Off’-trofee naar huis gaat, ontdek je vanaf 20u35 op VIER!