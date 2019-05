TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 24 mei DBJ

24 mei 2019

24 mei 2019

‘The Voice: Finale’, 20u40 op VTM

Ibe (17), Wannes (16), Bram (22) en Fee (24). Eén van deze vier wordt vanavond ‘The Voice Van Vlaanderen’ 2019. Wat hangt daar nu weer aan vast? Allereerst is daar het platencontract, maar daarnaast ziet de winnaar ook nog 25.000 euro overgeschreven op zijn bankrekening. Coach Alex Callier, die vorig jaar won met Luka, heeft dit jaar geen poulain in de finale.

‘Temptation Island’, 20u35 op VIJF

“Saai”, “slaapverwekkend”, “het is interessanter om gras te zien groeien”: de kritiek op het voorbije seizoen van ‘Temptation Island’ werd niet gespaard. Laten we eerlijk zijn: het is voor iedereen beter dat dit seizoen snel is afgelopen, wat om 21u40 ook daadwerkelijk het geval is.

‘The Lone Ranger’, 20u35 op VIER

Heel wat filmfans hebben een keer goed gelachen toen ze Johnny Depp als indiaan zagen verschijnen met een dode kraai op zijn hoofd. En gelijk hebben ze. ‘The Lone Ranger’ is een middelmatige western waarin Depp een flauw afkooksel van zijn Captain Jack Sparrow neerzet.

‘Thunderball’, 20u35 op Q2

Deze vierde episode de bondreeks was zo succesvol dat hij 18 jaar na deze versie nog eens opnieuw gemaakt werd als ‘Never Say Never Again’. Sean Connery speelde in beide films de hoofdrol.