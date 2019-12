TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 23 december IDR

23 december 2019

16u28 2 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vrede op aarde’, 20u40 op Een

Zin in een talkshow? Dan zit je ook vanavond goed bij Eén, want daar gaat Sven de Leijer van start met de tweede aflevering van het derde seizoen van ‘Vrede op aarde’. Net zoals de voorbije twee jaar nodigt hij een aantal gasten uit om met hem terug te blikken op het voorbije jaar. Vandaag komen Dana Winner, Bart Somers en Philippe Geubels langs.

‘Bart Peeters Deluxe’, 21u40 op Een

Bart Peeters bracht eind november de eerste vier optredens van zijn nieuwe arenashow ‘Deluxe’. Een monstersucces, en dus kon een special met de hoogtepunten uit die concertreeks niet uitblijven. Althans, dat vonden ze bij Een. Aan u om te oordelen of dat terecht is.

‘Hoe zal ik het zeggen?’, 20u35 op VTM

Er was even twijfel of er nog een derde seizoen kwam van de verborgencamerashow aangezien presentator Jens Dendoncker ondertussen ook zélf een bekend gezicht is. En da’s niet zo handig als je nietsvermoedende mensen wil foppen, zo blijkt. Gelukkig konden bedenker Tim Van Aelst en zijn ploeg toch nog genoeg nietsvermoedende Vlamingen vinden. Al mogen ook Bekende Vlamingen geprankt worden, zo blijkt. Vanavond is het de beurt aan Louis Talpe, die in naam van zijn echtgenote Tiffany gefopt wordt...

‘Hugh Grant: a life on screen’, 22u00 op BBC 2

Een documentaire over leven en werk van Hugh Grant? Het enige dat we daarop te zeggen hebben: dat had al véél eerder moeten gebeuren, want deze Britse acteur verdient dat!