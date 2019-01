TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

10 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op weg met Jan’, 21u10 op Een

Ook vanavond gaat acteur Jan Van Looveren weer op pad met een straffe madam. Deze week is het de beurt aan zangeres, actrice en advocate Lien Van de Kelder, met wie hij naar El Salvador trekt. Lien wil daar al haar hele leven naartoe, omdat ze er een familiekwestie wil ontrafelen. Haar oom Bernard verliet België voor het Zuid-Amerikaanse land, maar hij werd er vermoord...

‘De Dag’, 20u35 op Vier

Toegegeven, de mensen zonder Play-abonnement hebben even moeten wachten, maar vanavond is het ein-de-lijk zover en gaat Vier van start met ‘De Dag’. Deze razend spannende dramatische thriller - ontsproten aan het brein van Woestijnviskoppel Julie Mahieu en Jonas Geirnaert - draait rond een gijzeling in een bankfiliaal. Veel meer gaan we écht nog niet verklappen, dus kijken maar!

‘Transporter 2', 20u35 op Q2

Jason Statham! Halfnaakte vrouwen! Veel actiescènes! Geef toe, veel meer redenen zijn er niet nodig om vanavond om naar ‘Transporter 2' te kijken.

‘Danny in Arabistan’, 21u45 op NPO 3

Je zou het misschien niet verwachten, maar af en toe kunnen wij ook best genieten van een documentairereeks. Het beste voorbeeld daarvan? ‘Danny in Arabistan’, de reportagereeks van de Nederlands-Libanese journalist Danny Ghosen die vanavond start. Daarin portretteert Danny het dagelijkse leven in de Arabische wereld. In de eerste aflevering is Saudi-Arabië aan de beurt.

‘Death in Paradise’, 22u op BBC 1

Het is niet omdat je op Guadeloupe verblijft, dat er geen moordzaken zijn, moeten ze bij BBC 1 gedacht hebben. En dus gaat de zender vanavond van start met alweer het achtste seizoen van deze misdaadreeks. Daarin volgen we het team van inspecteur Jack Mooney. Zij staan voor een raadsel wanneer tijdens een busrit iemand wordt neergestoken, maar geen van de inzittenden zijn stoeltje heeft verlaten. Voor wie er nog aan twijfelde: dit is Agatha Christie in een Caraïbische setting.