TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis

24 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op weg met Jan’, 21u10 op Een

Vanavond is het alweer de voorlaatste keer dat reportagemaker Jan Van Looveren met een vrouwelijke BV op tocht gaat in ‘Op weg met Jan’. Dit keer is het de beurt aan radiostem Karolien Debecker. De 39-jarige presentatrice trekt met Jan naar Marokko, een land waar vrouwen en holebi’s op een heel andere manier worden bekeken. Karolien - die zelf op vrouwen valt - wil ontdekken waar de verschillen zitten en hoe ze zich daarbij voelt. Alweer een aanrader!

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Kort en krachtig, zo kan je het derde seizoen van ‘Groeten uit’ het beste omschrijven. Vanavond is het immers alweer de vierde/laatste aflevering van deze realityreeks waarin een BV terugkeert in de tijd. Vanavond is het de beurt aan Ben Segers en z’n entourage. Zij worden teruggeflitst naar 1986, het jaar waarin Ben 12 was, de provincie Flevoland - niet te verwarren met Legoland - opgericht werd, Pixar ontstond, model Irina Shayk het levenslicht zag en er nog wel ‘t een en ‘t ander gebeurde.

‘De dag’, 20u35 op Vier

Fans van de betere dramaserie komen vanavond weer aan hun trekken bij Vier. Zij zenden vanaf 20u35 immers weer twee afleveringen uit van ‘De dag’, de reeks die werd bedacht door Julie Mahieu en Jonas Geirnaert. Ondertussen is de gijzeling in de bank nog steeds aan de gang. Hoewel Vos (Sofie Decleir) van de zaak is gehaald, kan ze de hele situatie niet loslaten ...

‘Eyes Wide Shut’, 20u35 op Vijf

Wel zin in drama, maar hoeft een gijzeling niet zozeer? Dan is het erotische drama ‘Eyes Wide Shut’ misschien wel iets voor jou. Daarin volgen we Alice (Nicole Kidman) en haar man William (Tom Cruise), een dokter. Wanneer Alice aan haar husband bekent dat ze manlief bijna bedrogen had met een man die ze op vakantie ontmoette, is William erg beledigd. Op dat moment krijgt hij echter een oproep om te gaan werken. William begint vervolgens aan een zwerftocht door het nachtleven van Manhattan, waarbij hij uiteindelijk zelfs op een orgie belandt. Wist je trouwens dat Tom Cruise en Nicole Kidman ook in het echte leven een koppel waren toen deze film in 1999 gedraaid werd? Daarnaast stierf regisseur Stanley Kubrick zes dagen nadat hij de film afwerkte. ‘Teveel opwinding is nooit niet goed’, zou ons tante Germaine dan zeggen.

‘Flight’, 20u40 op CAZ

Toegegeven, wij denken zelden na over de ecologische voetafdruk van een lange vliegreis. Om niet te zeggen dat we dat nooit doen, in feite. Al zullen we daar na het bekijken van ‘Flight’ in de toekomst toch iets meer rekening mee houden. Niet omdat we plots zo groen in ons denkpatroon geworden zijn, maar wel omdat de film ons stevig deed nadenken over de mannen en vrouwen die zo’n vliegtuig in de lucht moeten houden. Neem nu piloot Whip Whitaker, het personage van Denzel Washington. Tijdens een noodgeval krijgt hij z’n toestel min of meer veilig aan de grond. Tof, maar de man is wel verslaafd aan drank en drugs. Wanneer dat uitlekt, wil z’n luchtvaartmaatschappij hem vervolgen. Terecht of niet? Oordeel zelf vanaf 20u40!