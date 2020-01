TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 8 januari IDR

08 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op één’, 20u40 op Een

Nee, ‘t is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Een. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - viel blijkbaar in de smaak, want vanavond gaat het tweede seizoen van start. Daarin zoekt Kobe uit of de Belgen teveel alcohol drinken. Schollekes!

‘De Luizenmoeder’, 20u35 op VTM

We hebben er even op moeten wachten, maar vanavond gaat eindelijk het tweede seizoen van ‘de luizenmoeder’ van start. In deze Belgische variant op de Hollandse succesreeks gaat het nieuwe schooljaar van start. Of directeur Erik (Tom Audenaert) - net als in bovenstaand filmpje - ook van plan is om de eer van Den Akker te bezingen? Dat moet je zelf maar ontdekken!

‘Beste Kijkers’, 21u10 op VTM

Na ‘De luizenmoeder’ te lui (hahaha) om te zappen? Dan is er gelukkig ook het achtste seizoen van ‘Beste kijkers’, de humoristische panelshow van Nathalie Meskens. Daarin wordt nog steeds teruggeblikt op de grappigste en meest opmerkelijke fragmenten die wereldwijd te vinden zijn. Voor deze eerste aflevering van 2020 krijgt Nathalie het gezelschap van Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Ruth Beeckmans en Herman Brusselmans.

‘New Amsterdam’, 21u25 op Vijf

Een hele tijd geleden maakten wij ons druk dat met het verdwijnen van McDreamy uit ‘Grey’s Anatomy’, er geen knappe televisiedokters meer waren. Ons gezeur had toen blijkbaar indruk gemaakt, want Vijf begon startte niet lang daarna met het eerste seizoen van ziekenhuisreeks ‘New Amsterdam, waarin de voormalige ‘The Blacklist’-acteur Ryan Eggold de hoofdrol heeft als dokter Max Goodwin. De serie sloeg blijkbaar aan, want vanavond gaat het tweede seizoen van start. En daar zijn we, dankzij Ryan/Max allesbehalve rouwig om...

‘ Seven Worlds, One Planet ’, 20u35 op NPO 1

Als sir David Attenborough - de bekendste natuurkundige ter wereld - een nieuwe reeks maakt, dan kijken wij sowieso. Maar omdat we begrijpen dat sommige mensen meer argumenten nodig hebben, geven we toch nog even mee dat het in deze zevendelige reeks draait om de natuurlijke diversiteit van de zeven continenten. In de eerste aflevering is Antarctica aan de beurt.