TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

11 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Sex Education’, vanaf vandaag op Netflix

We hadden deze reeks een tijdje terug al getipt in onze krant als een van dé absolute toppers die Netflix aan te bieden heeft in 2019. Vanaf vandaag kan u ontdekken of we ook gelijk hadden. Al twijfelen we daar nu ook weer niet te hard aan, want seks scoort nu eenmaal altijd. En daar is in ‘Sex Education’ - hoe kan het ook anders met zo’n titel? - geen gebrek aan. Het verhaal draait rond Otis, de zoon van sekstherapeute Jean (Gillian Anderson). Otis, die op de middelbare school zit, merkt dat heel wat van z’n klasgenoten worstelen met hun seksualiteit. Hij wil hen helpen en richt daarom een sekskliniek op.

‘Furious 7', 20u35 op VTM

Wil jij vanavond liefst genieten van actie en snelheid, maar durf je ook een traantje weg te pinken? Dan is ‘Furious 7', het - jawel - zevende deel van de ‘The Fast and the Furious’-reeks jouw ding. De film zit naar goede gewoonte boordevol actiescènes, snelle wagens en knappe vrouwen, maar ‘t is ook emotioneel omdat het de laatste film is die acteur Paul Walker maakte. Hij verongelukte immers met z’n Porsche toen de opnames in volle gang waren. Dankzij Pauls broer als stand-in en heel wat special effects kon de prent toch afgewerkt worden.

‘Unbreakable’, 23u40 op VIER

Vanaf volgende week woensdag kan je in de bioscoop gaan kijken naar ‘Glass’, het laatste deel van deze donkere superheldentrilogie van regisseur M. Night Shyamalan. En omdat ze bij VIER de kijkers met een kortetermijngeheugen graag een handje helpen, zenden ze nog eens het eerste deel van de reeks uit. Daarin maken we kennis met veiligheidsagent David Dunn (Bruce Willis). Hij overleeft als enige een treinramp zonder er iets aan over te houden. Kort na de ramp wordt David benaderd door stripboekhandelaar Elijah Price (Samuel L. Jackson)...

‘Divergent’, 20u35 op Q2

Hou jij wel van een portie science fiction op vrijdagavond? Dan zit je vanaf 20u35 op je plek bij Q2, want zij zenden het eerste deel van de ‘Divergent’-franchise uit. Daarin volgen we Tris (Shailene Woodley), een tiener die leeft in het Chicago van de toekomst. Op haar zestiende moet ze kiezen tot welke van de vijf stadsgroeperingen ze wil behoren: oprechtheid, onverschrokkenheid, eruditie, vriendschap of zelfverloochening. Het verhaal doet af en toe een beetje denken aan ‘The Hunger Games’, maar hoofdrolspeelster Shailene Woodley moet zeker niet onderdoen voor Jennifer ‘Katniss’ Lawrence uit die films!