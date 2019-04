TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 2 april IDR

02 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rond De Noordzee’, 20u40 op Een

Ondertussen is Arnout aangekomen in Denemarken, het land van wind(energie). De reportagemaker ontmoet er kitesurfer Lukas, die hem meetroont naar zijn huis in een kleurrijk hippiedorp. Groovy!

‘Kan Iedereen Nog Volgen?’, 20u35 op VTM

Lieven Scheire, de man die wetenschap cooler maakt dan een ijsbeer, brengt vanavond met ‘Kan Iedereen Nog Volgen?’ het tweede seizoen van z’n humoristische panelshow weer op de buis. Daarin schetst Lieven samen met z’n gasten Natalia, Jef Neve, Alex Agnew en Jens Dendoncker hoe het leven er in de toekomst zal uitzien.

‘André Hazes: Ik Haal Alles Uit Het Leven’, 20u35 op Vijf

Ook deze week kunnen we weer de avonturen volgen van onze favoriete Nederlandse zanger. Dit keer steekt André de grens over, want hij is te gast bij ‘Gert Late Night’, waar hij een muzikale ode aan z’n vader brengt. Al is dat niet het enige wat er in die aflevering te zien valt, want ook de kleine André is jarig en het gezin geeft een feestje in hun nieuwe woning.

‘The Murder Of Jill Dando’, 22u op BBC 1

Twintig jaar geleden werd de geliefde Britse televisiepresentatrice Jill Dando op klaarlichte dag doodgeschoten vlakbij haar woning in Londen. En hoewel Jill superpopulair was, blijft het tot op de dag van vandaag een raadsel wie haar heeft vermoord...

‘Inside The Factory: Pasta’, 21u op BBC 2

Ben jij - net als wij - gezegend met een maag die zeven keer pasta per dag kan eten? Dan moet je vanavond zeker afstemmen op ‘Inside The Factory: Pasta’, want dan kom je meer te weten over de productie van dit heerlijke product. Zo krijg je onder andere te zien hoe ‘MasterChef’-presentator Gregg Wallace de grootste pastafabriek van Italië bezoekt. En met groot bedoelen we ook écht groot, want daar wordt elke dag ongeveer 150.000 kilometer (!!!) spaghetti geproduceerd...