TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 9 september

09 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Deuce’, vanaf vandaag op Play & Play More

Ja, wij hebben erg genoten van de eerste twee seizoen van ‘The Deuce’, waarin de seksindustrie rond Times Square in New York onder de loep werd genomen. In het derde (en helaas ook laatste) seizoen krijgen we meer van dat. Wij duimen vooral dat Candy (Maggie Gyllenhaal) blijvend op haar pootjes terechtkomt. En u?



‘Belga Sport’, 21u20 op Canvas

We weten het: wij zijn in de tv-tips doorgaans geen grote fans van alles wat met sport te maken heeft (wegens: te lui), maar voor reportagereeks ‘Belga Sport’ maken we graag een uitzondering. Vanavond blikt de docureeks terug op de indrukwekkende carrière van hoogspringster Tia Hellebaut.

‘Kwalificatie Euro 2020: Schotland - België’, 20u25 op VTM

In 1982 zong Will Tura dat de Rode Duivels naar Spanje gaan. vandaag de dag enkel actueel als je Spanje vervangt door Schotland. Beiden landen met een ‘s’. En meer weten we ook niet te vertellen over voetbal.

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

Onze favoriete docureeks zit vandaag alweer aan haar derde aflevering, en ook dit keer is Geert Vandaele van de politierechtbank in Veurne (de rechter op de bovenstaande foto, jawel) van de partij. Zolang hij ons geen boete uitschrijft: helemaal prima!

‘The fly’, 20u40 op CAZ

Bij ‘The fly’ denken wij in eerste instantie aan het hardcore nummertje van S.W.A.T, maar het is ook een uitstekende horrorfilm uit 1986. Daarin vertolkt Jeff Goldblum wetenschapper Seth Brundle, die gedeeltelijk in een vlieg verandert. Enkel en alleen voor de speciale effecten al een aanrader!