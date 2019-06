TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 14 juni IDR

14 juni 2019

16u46 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Green book’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Toen ‘Green book’ tijdens de afgelopen Oscaruitreiking met het beeldje voor beste film aan de haal ging, zorgde dat voor heel wat controverse. Zo werd regisseur Spike Lee zelfs zo kwaad dat hij de zaal wilde verlaten. Volgens Spike (en heel wat anderen) staat de film immers bol van racistische stereotypen. Of dat echt zo is, kan je vanaf vandaag ontdekken op Proximus en Telenet.

‘Brasserie Romantiek’, 22u op VTM

Exact 4 maanden na Valentijn romantisch doen? Dankzij VTM kan het, want zij zenden de romantische tragikomedie ‘Brasserie Romantiek’ nog eens uit. Daarin volgen we Pascaline (Sara De Roo) en Angelo (Axel Daeseleire), de uitbaatster en kok van de gerenommeerde Antwerpse zaak - jawel - Brasserie Romantiek. Pascaline heeft de touwtjes stevig in handen. Tot - uitgerekend op de meest romantische avond van het jaar - plots haar oude vlam Frank (Koen De Bouw) voor de deur staat...

‘Love Island’, 21u30 op Vier

De afgelopen week was heel emotioneel voor de kandidaten van ‘Love Island’. Zo moesten ze niet alleen afscheid nemen van Noah, maar was er ook een recoupling én duiken er straks twee nieuwe Islanders op in de villa. Zullen zij voor vuurwerk zorgen? Wij hopen alvast van wel!

‘Beverly Hills cop’, 20u40 op CAZ

Zin in een geweldig grappige actiekomedie? Look no further, want CAZ zendt om 20u40 het eerste deel van ‘Beverly Hills Cop’ uit. Daarin volgen we de avonturen van de grofgebekte agent Axel Foley (Eddie Murphy). Wanneer zijn goede vriend Mikey vermoord wordt, trekt Axel in z’n eentje op onderzoek uit. Zijn speurtocht naar de moordenaar brengt hem naar een kunsthandelaar in Beverly Hills. Hoe dat afloopt? Daarvoor zal je moeten kijken, want wij verklappen het lekker niet.