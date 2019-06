TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 21 juni IDR

21 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dark S2', vanaf vandaag op Netflix

Normaal gesproken maakt het helemaal niet uit wanneer Netflix een nieuwe serie dropt, maar in het geval van de Duitse Netflix Original ‘Dark’ is dat wél belangrijk. 21 juni 2019 is namelijk de dag waarop het verhaal van de reeks ooit begonnen is. Op die dag pleegt - in het verhaal hé, jongens en meisjes - de 43-jarige Michael Kahnwald zelfmoord, waarna z’n zoon Jonas de duistere geheimen van z’n woonplaats begint te onthullen. De vorige reeks eindigde met een cliffhanger van jewelste, dus wij zijn alvast benieuwd hoe het verhaal nu verder gaat...

‘Festivalkoorts: Rock Werchter 2019', 21u20 op Canvas

We zijn nog maar net bekomen van de vorige editie van Rock Werchter, en de nieuwe staat begot al voor de deur! Canvas blikt samen met de Brusselse rapper Zwangere Guy - die een plekje wist te veroveren op de affiche van dit jaar - vooruit naar de editie die volgende week donderdag start.

‘Café Derby’, 21u10 op VTM

Geen fan van Duitse sci-fi of Hoofdstedelijke woordkunstenaars? Dan kan je gelukkig ook gewoon naar ‘Café Derby’ kijken, de semi-autobiografische debuutfilm van regisseuse Lenny Van Wesemael. In die prent worden we teruggeflitst naar 1985, waar zakenman Georges (Wim Opbrouck) de kans krijgt om Café Derby te huren. Georges ruikt centen, en zeker wanneer hij hoort dat de paus op het naburige terrein een openluchtmis zou komen opdragen...

‘Still Game’, 22u op BBC 1

Schotse humor waarbij er niet wordt gedreigd met het optillen van hun rok? Count us in voor het nieuwe seizoen van ‘Still Game’, een heerlijk grappige sitcom van de Highlanders!