TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

27 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Els De Schepper: Red mij!’, 22u20 op Een

Voor Amelie Albrecht als allereerste vrouw Humo’s Comedy Cup won, leek het wel alsof vrouwen per definitie een gebrek aan humor hadden. Gelukkig was er voor het sterke geslacht wel Els De Schepper om de komische eer hoog te houden. ‘Red mij!’ is Els’ verslag uit 2017 van haar sabbatical, waarin ze een jaar op reis ging om zichzelf en haar omgeving beter te leren kennen.

‘Dynasties’, 20u55 op Canvas

Canvas gaat vanavond van start met ‘dynasties’, een nieuw deel van de ‘BBC Earth’-reeks waarin vijf iconische dieren worden gevolgd terwijl ze hun familie en territorium proberen te beschermen. In de eerste aflevering trekken we naar Senegal, waar een groep Chimpansees zich opmaakt om een nieuwe leider te kiezen.

‘Jack the Giant Slayer’, 20u35 op Vier

Geen zin om allemaal beestjes te kijken en zijn vrouwen volgens jou per definitie niet grappig? Dan heeft VIER met ‘Jack the Giant Slayer’ een fijn alternatief in de aanbieding. Daarin volgen we het wel en wee van Jack (Nicholas Hoult), die er per ongeluk voor zorgt dat z’n geliefde prinses Isabelle in de klauwen terechtkomt van een troep verbannen reuzen. Samen met enkele soldaten zet Jack alles op alles om z’n geliefde te bevrijden.

‘Step Brothers’, 20u40 op CAZ

De 39-jarige Brennan (Will Ferrell) woont nog altijd bij z’n moeder Nancy. Ook de 49-jarige Dale (John C. Reilly) woont nog steeds bij z’n vader Robert. Wanneer Nancy en Robert een relatie krijgen en gaan samenwonen, moeten Brennan en Dale als brave stiefbroers in dezelfde kamer slapen. Dat dit niet van een leien dakje loopt had u ongetwijfeld zelf al kunnen raden.