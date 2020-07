TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 31 juli IDR

31 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Noordzee, Texas’, 23u10 op Een



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een Vlaamse film over de romance tussen twee jonge homo’s in de jaren ‘70. Voormalig ‘Familie’-acteur Jelle Florizoone vertolkt als Pim de hoofdrol, ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels speelt Gino, zijn love intrest. Een ontroerend liefdesverhaal, dat internationaal enkele mooie prijzen wist weg te kapen.

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part two’, 20u35 op Vijf



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Omdat de liefde in de eerste plaats dramatisch is, moeten ze bij VIJF gedacht hebben. En dus haalt de zender nog eens een ‘Twilight’-prent vanonder het stof. In deze film is Bella (Kristen Stewart) ook onsterfelijk geworden, net als haar vampierenlief Edward (Robert Pattinson). De twee hebben ondertussen ook een dochter, maar dat is niet meteen reden tot hoera voor iedereen...

‘The Pink Panther Strikes Again’, 20u40 op CAZ

Mag er volgens jou op vrijdag al eens gelachen worden? Dan is ‘The Pink Panther Strikes Again’ een topidee. Daarin kruipt Peter Sellers opnieuw in de huid van inspecteur Jacques Clouseau. Dit keer moet de politiemand proberen om niet zelf vermoord te worden. Klinkt ernstig, maar ‘t is - ook al dateert de film uit 1976 - vooral hilarisch dankzij de geniale vertolking van Sellers. Aanrader!

‘Reizen Waes’, 20u30 op NPO 3

Wil jij jezelf nog eens vergapen aan het blote lijf van Tom Waes? We’re not judging, maar dan moet je vanavond wél afstemmen op de Nederlandse zender NPO 3, want daarin kan je Tom in al z’n glorie bewonderen. En dat allemaal omdat Waes in deze herhaling naar Azerbeidzjan trekt...