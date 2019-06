TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 3 juni IDR

03 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De noodcentrale’, 20u40 op Eén

Ben jij benieuwd hoe het er achter de schermen van de noodcentrales 112 en 101 aan toegaat, maar zie je een carrièreswitch niet meteen zitten? Geen nood, want bij Eén kan je vanavond nog een laatste keertje kijken naar deze humanintrestreeks. En aangezien je vanaf volgende week dus toch niets beter te doen hebt, is een nieuwe werkomgeving misschien wél een optie...

‘VDB. Ik ben God niet’, 21u20 op Canvas

Een docu over een overleden sporter zegt je niets? Think again, want als die overleden sporter het fenomeen Frank Vandenbroucke is, dan is het wel de moeite waard om je afkeer voor sportlui voor één keertje opzij te zetten. In deze docu ging Lieven Van Gils in zeven afleveringen op zoek naar de mens achter de gevallen wielergod. Vanavond kan je kijken naar de slotaflevering, waarin de focus ligt op het trieste overlijden van Frank in Senegal...

‘Liefde Voor Muziek’, 20u35 op VTM

En ook bij VTM nemen ze vanavond afscheid van een van hun programma’s, want het is ondertussen ook alweer tijd voor de laatste aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’. Daarin krijgen we een terugblik op de mooiste momenten van Bart Kaëll, Milow, Ilse DeLange, Jan Leyers, Laura Tesoro, Kommil Foo en Stef Kamil Carlens. Daarnaast tonen de artiesten uit dit vijfde seizoen ook hoe de songs tot stand kwamen én gunnen ze de kijker een blik achter de schermen tijdens de repetities. Geloof ons: ‘t is de moeite!

‘De ambassade’, 20u30 op Vier

Geen zin in noodcentrales, wielerhelden of muzikanten, dan heeft Vier misschien wel het perfecte alternatief voor jou in de aanbieding, want zij zenden een nieuwe aflevering uit van ‘De ambassade’, de realityreeks die een blik werpt achter de schermen van vijf Belgische ambassades en consulaten. Vanavond moet Didier, consul van Barcelona, in actie komen. Hij reist samen met consulair agent Paul naar Palma de Mallorca om een Belgische dame te helpen met een lastig probleem. Want hoewel de vrouw springlevend is, werd ze in België doodverklaard...