TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 15 december IDR

15 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamp Waes’, 20 uur op Eén

Onze favoriete durfal Tom Waes is terug. En hoe! Tom rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moeten doorlopen. Straffen toebak én een kleine promostunt van ons leger? Wij zijn fan!

‘De Twaalf’, 20u55 op Een

Hoera, na ‘Kamp Waes’ is er nog tijd voor Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ blijft scoren en dat vooral dankzij de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer, die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond is het de beurt aan Lutgard (Jolente De Keersmaeker) en Margot (Greet Verstraete) om te vertellen wat zij gezien hebben. Of dat verschilt van wat Holly Ceusters (Charlotte De Bruyne) te vertellen had, ontdek je vanaf 20u55 op Een.

‘Independence day: resurgence’, 20u40 op VTM

Geen fan van onze openbare omroep op zondagavond? Dan kan je gelukkig ook afstemmen op een van de commerciële zenders. VTM is the place to be als je graag een sci-fi-actieprent wil bekijken over een buitenlandse aanval. En als je wil wegzwijmelen bij Liam Hemsworth, dat ook.

‘Cool runnings’, 20u40 op CAZ

“Stop eens vier Jamaicanen in een bobslee.” Toegegeven, het lijkt het begin van een slechte mop, maar dit is wel degelijk echt gebeurd in 1988. Toen namen vier Jamaicaanse sporters deel aan de Olympische Winterspelen in het Canadese Alberta. Dat de vier werden uitgelachen omdat ze als tropisch land deelnamen aan een wintersport, had u ongetwijfeld al wel kunnen raden. Dat het met ‘Cool Runnings’ ook een uiterst vermakelijke komedie opleverde, wist u misschien niet. Bij deze!

‘Heel Holland bakt’, 21u35 op NPO 1

Omdat wij tegenwoordig op de lijn letten en dus zelf geen koekjes, taartjes en soezen naar binnen smikkelen, kunnen we culinaire programma’s des te harder appreciëren (wegens: andere mensen moeten eten, en wij niet). Gelukkig hadden ze daar bij NPO 1 wel oren naar, want vanavond brengt de zender alweer het zevende seizoen van ‘Heel Holland bakt’ op de buis. De Nederlandse versie van ‘Bake Off Vlaanderen’, jawel.