TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 6 april

06 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The secret life of the zoo’, 20u10 op Een

Joepi, diertjes kijken! Joepi, het zesde seizoen van ‘The secret life of the zoo’ is terug!

‘STHLM Requiem’, 20u40 op Canvas

Na een vreselijk auto-ongeval gaat criminoloog Frederika Bergman aan de slag bij het speciale onderzoeksteam van de politie in Stockholm. Aanvankelijk wordt Frederika met de nodige scepsis ontvangen, maar haar intelligentie, logica en frisse kijk helpen het team zaken op te lossen. Deze serie is de verfilming van de populaire boeken van Kristina Ohlson. Elke aflevering behandelt één specifieke zaak, en iedere aflevering speelt zich een jaar na de vorige af. Oh ja: deze reeks is een Zweeds-Belgische co-productie. Hierdoor krijg je niet alleen een boel onbekende Zweden op je dak, ook een aantal Belgische sterren doen mee. Vanavond is het onder andere de beurt aan Jurgen Delnaet, Axel Daeseleire, Joke Devynck, Natali Broods, Ronny Waterschoot en Camilia Blereau om de Belgische eer hoog te houden.

‘Johnny English’, 21u25 op VTM

Toegegeven: James Bond is hij niet, maar wij genieten minstens zo hard van de avonturen van de klungelige spion Johnny English. In het eerste deel van de franchise is te zien hoe English (Rowan Atkinson) de opdracht krijgt om de kroon van de Britse koningin te bewaken, want die zal tentoongesteld worden in de Londense Tower. Maar alle goede wil van Johnny ten spijt, worden de juwelen toch gestolen...

‘John Wick: Chapter 2’, 20u25 op Q2

Na z’n glansrol als Neo in ‘The Matrix’ leek de carrière van Keanu Reeves ook tot een alternatief universum te behoren. Althans, tot hij in 2014 verrees als huurmoordenaar John Wick in de gelijknamige franchise. Vanavond zenden ze op Q2 het - weinig verrassend getitelde - tweede deel uit van de franchise, waarin John als vanouds voor een body count van jewelste zorgt!

‘Lady Macbeth’, 23u25 op BBC 2

Recent speelde Florence Pugh nog de pannen van het dak in ‘The little drummer girl’, maar ook in ‘Lady Macbeth’ - de verfilming van het boek van Nikolai Leskov - laat de Britse zien dat ze een echte topactrice is. Florence kruipt in de huid van de 19de eeuwse Katherine, de bruid van een rijke industrieel. Katherine heeft totaal geen interesse in haar man, maar wel in de charmes van stalknecht Sebastian. Het duurt dan ook niet lang voor ze met hem een romance begint. Enige probleem: Katherine is wel nog steeds getrouwd. De twee smeden daarom een plannetje om Katherines man te vermoorden, wat hen ook zonder al te veel problemen lukt. Of dat ook een happily ever after oplevert, ontdek je vanaf 23u25 op BBC 2!