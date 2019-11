TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 22 november IDR

22 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dolly Parton’s heartstrings’, vanaf vandaag op Netflix

Een Netflixserie over enkele van de meest bekende songs van de Amerikaanse countryster Dolly Parton. Voila, tot zover onze korte samenvatting van ‘Dolly Parton’s heartstrings’. Graag gedaan!

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

Nadat we ons wekenlang verbaasden over het (nog steeds) talrijk aanwezige talent van eigen bodem, moeten de deelnemers van ‘Belgium’s Got Talent’ nu de strijd aangaan in de liveshows. Vanavond is dat al voor de vierde keer het geval. En eerlijk? Wij zijn nu al benieuwd welke acts dit keer doorstromen naar de finale. En ja, ook of ze zo gespierd zullen zijn als de jongens van Bar-Code, die zich vorige week van een finaleplekje wisten te verzekeren ...

‘The Team 2', 23u30 op VTM

We geven het grif toe: wij waren zot van het eerste seizoen van ‘The Team’, een internationale coproductie waarin Veerle Baetens eens te meer liet zien wat voor een rasactrice ze is. Voor de tweede reeks werd Veerle vervangen door Lynn Van Royen, maar daar gaan we niet over klagen. Want als er iemand even straf is als Veerle, dan is het zij wel, toch? En nee, we gaan ook niet klagen dat VTM de reeks definitief verzet heeft naar half twaalf ‘s nachts. Nu hebben we tenminste eens een reden om niet vroeg in ons bed te liggen!

‘Hail, Caesar!’, 23u00 op Q2

George Clooney op vrijdagavond? Wij hebben niet veel extra overtuiging nodig om ‘Hail, Caesar!’ aan te prijzen, maar we begrijpen best dat sommige mensen meer argumenten nodig hebben. Vandaar dat we ook even het verhaal van deze film van de Coen-broertjes uit de doeken doen. Clooney kruipt hier in de huid van Baird Whitlock, een acteur die spoorloos verdwijnt tijdens de opnames van een groots opgezette productie. Fixer Eddie Mannix (Josh Brolin) moet proberen om deze zaak op te lossen...

‘Celebs gaan Daten’, 20u35 op VIJF

Hoe voelt het om als Bekende Kop te daten met onbekenden? Vanavond valt het voor de laatste keer te ontdekken op VIJF, want dan gaan vijf single celebrities - onder het toeziend oog van Jani Kazaltzis en Goede Liekens - precies dit avontuur aan. De sterren in kwestie? Ex-Miss België Justine De Jonckheere (27), ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline Tillière (25), ‘Love Island’-kandidaten Jarne (24) en Chey (24), en ‘Ex on the beach: Double Dutch’-deelnemer Diaz (27). Wij zijn vooral benieuwd of er écht iets moois zal ontstaan tussen Justine en Jarne, al duimen we ook dat ‘wilde leeuw’ Diaz (een beetje) getemd geraakt...