TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 12 juni IDR

12 juni 2020

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

‘Da 5 bloods’, vanaf vandaag op Netflix



De nieuwste prent van Spike Lee had vorige maand op het Filmfestival van Cannes in wereldpremière moeten gaan, maar ook daar stak het coronavirus een stokje voor. Door de aanhoudende ellende moest Spike de film uiteindelijk rechtstreeks op Netflix zetten, maar daar zijn wij niet heel erg rouwig om. Als vanouds leverde de regisseur alweer een straffe film af. Het verhaal - dat draait om de oneerlijke manier waarop zwarte Amerikaanse soldaten doorheen de jaren behandeld werden - focust op vier zwarte oorlogsveteranen die in Vietnam gevochten hebben. De kameraden keren vijftig jaar later terug om het lichaam van hun gesneuvelde collega te vinden en om op zoek te gaan naar goudstaven die ze indertijd in de jungle hebben verstopt.

‘The woods’, vanaf vandaag op Netflix



We hebben het al vaker aangehaald in onze televisionele tips, maar wij zijn suckers voor een goede misdaadreeks. En zeker wanneer de reeks gebaseerd is op een boek van een straffe auteur. En laat dat met ‘The woods’ nu net het geval zijn, want het verhaal is ontsproten aan het brein van de Amerikaanse misdaadschrijver Harlan Coben. De reeks draait om vier tieners die in 1994 spoorloos verdwenen. Fast forward 25 jaar later, wanneer het lijk van een van hen wordt teruggevonden . Leven de andere drie nog? Zijn ze schuldig aan de dood van nummer vier? Etc etc etc... Spannend dus!

‘The world’s best’, 20u35 op Vier

Een Vlaamse rapster met Griekse roots die plots in een 50-koppige internationale jury mag gaan zetelen van een talentenjacht in Hollywood. En dat aan de zijde van grote namen als RuPaul, Faith Hill, James Corden en Drew Barrymore. Het klinkt als het begin van een zot filmscenario, maar toch is dat wel degelijk wat Slongs Dievanongs overkwam. Zij mocht anderhalf jaar geleden naar Amerika vliegen om te jureren in de gloednieuwe talentenjacht ‘The world’s best’. Wie benieuwd is hoe de Antwerpse brunette het deed: vanaf vanavond brengt Vier de wedstrijd op de buis!

‘Minions’, 20u35 op Q2



Wil jij vandaag je innerlijke kind bovenhalen en eens ongestoord genieten van een animatiefilm? Zap dan om 20u35 snel naar Q2, want zij zenden ‘Minions’ uit, de geestige prequel op de ‘Despicable Me’-films. Daarin volgen we de Minions - duh - in hun zoektocht naar de meest ambitieuze schurk.

‘Reizen Waes: Japan’, 20u25 op NPO 3

Voor de grenzen definitief sloten en we allemaal in ons kot moesten blijven, had onze favoriete durfal Tom Waes het ongelofelijke geluk dat hij naar Japan mocht voor ‘Reizen Waes’. Wie deze driedelige reeks gemist heeft, krijgt vanaf vanavond een herkansing bij de Nederlandse zender NPO 3. Konichiwa!