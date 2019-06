TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 15 juni IDR

15 juni 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken.

‘Jett’, vanaf vandaag op Play

Toegegeven: wij dachten bij het lezen van deze titel aanvankelijk nog dat we een documentaire over zangeres Joan Jett voor de kiezen zouden krijgen, maar da’s dus niet het geval. De reeks draait immers rond een andere Jett, namelijk de (fictieve) dievegge Daisy Kowalski. Na haar verblijf in de gevangenis wil Jette haar leven beteren, maar dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan...

‘The heat’, 20u30 op VTM

Zin in een ‘buddy cop’-movie met twee grappige vrouwen? Dan is ‘The heat’ echt iets voor jou. De hoofdrollen zijn immers weggelegd voor Sandra Bullock en Melissa McCarthy, twee dames die ons met regelmaat van de klok een lachstuip ontlokken. En da’s in ‘The heat’ dus niet anders. Daarin spelen de dames twee flikken die elkaars complete tegenpool zijn. Toch worden ze verplicht om samen te werken om een invloedrijke drugsbaron te klissen...

‘Fire down below’, 23u op Vier

Mag er wel wat actie inzitten, maar heb jij het meer voor cultacteurs zoals Steven Seagal? Dan raden we je ‘Fire down below’ aan, dat om 23u op VIER van start gaat. Daarin speelt de acteur - die aan een gezichtsuitdrukking genoeg heeft om alle emoties te vertolken - de rol van agent Jack Taggart, die gespecialiseerd is in milieucriminaliteit. Hij gaat undercover in Kentucky om het illegaal dumpen van giftig afval te stoppen. Een film voor de Anuna’s onder ons dus.

‘Billy Elliot’, 23u20 op BBC 1

Iets met een jongetje dat wil dansen. Voila, bondiger konden we ‘Billy Elliot’ écht niet samenvatten.