TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 31 maart IDR

31 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tot de zesde macht’, 20u op Eén

Ondertussen is tv-kok Jeroen Meus al voor de zesde keer aan zet als quizmaster in ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Vanavond krijgt Jeroen met Elodie Ouédraogo en Jeroom, Siska Schoeters en Tomas De Soete en Luc Appermont en Bart Kaëll drie BV-koppels over de vloer voor een speciale uitzending. De drie teams strijden immers voor een geldprijs van 10.000 euro voor Kom Op Tegen Kanker.

‘Undercover’, 21u op Eén

Te lui om van zender te veranderen na ‘Twee Tot De Zesde Macht’? Niet getreurd, want na de quiz is het tijd voor politieserie ‘Undercover’. Daarin is te zien hoe drugsdealer Ferry (Frank Lammers) steeds meer vertrouwen heeft in Bob (Tom Waes). Zo vraagt Ferry aan z’n vriend om diens ontmoeting met een Duitse drugdealer te beveiligen...

‘De Mol’, 20u op Vier

Ook dit jaar presenteert Gilles De Coster de zoektocht naar de mol. Deze keer gaat die speurtocht niet door in Latijns-Amerika, maar wel in Vietnam. En meer kunnen we daar niet over zeggen, wat het moet spannend blijven, toch?

‘Happy Feet’, 20u30 op Zes

Oké, dit is misschien in eerste instantie een film voor kinderen, maar ook volwassenen kunnen zeker en vast genieten van deze animatiefilm uit 2006. Daarin draait het volledig rond de schattige pinguïn Mumble, die één groot probleem heeft: hij kan absoluut niet zingen. En da’s lastig als je in een wereld leeft waarin je ‘The Voice’ moet kunnen winnen om je soulmate te vinden. Al is er een ding dat Mumble wel heel goed kan en da’s dansen. Voor wie er nog aan twijfelde: daar komt dus ook de titel van de film vandaan...