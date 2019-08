TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 6 augustus

IDR

06 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Maltese’, 22u10 op Canvas

Een Italiaanse serie over de maffia. Klinkt als een opeenstapeling van clichés, maar in het geval van ‘Maltese’ is dat gelukkig niet het geval. De reeks, die zich afspeelt in de seventies, draait rond politie-inspecteur Dario Maltese (Kim Rossi Stuart). Hij wil het trouwfeest van z’n vriend Gianni bezoeken, maar moet met lede ogen toezien hoe Gianni en z’n echtgenote vermoord worden. En hoewel de plaatselijke kranten spreken van een passionele moord, is Maltese daar niet van overtuigd...

‘Telefacts zomer’, 22u40 op VTM

Ook vandaag trakteert ‘Telefacts zomer’ je op een buitenlandse reportage die wordt ingeleid door Julie Colpaert. Vandaag wordt een Britse docu uit 2017 opgediept, waarin de zogenaamde kangoeroe-route onder de loep wordt genomen. En dan hebben we het niet over de avonturen van Skippy, maar wel over de 18.000 kilometer durende vliegverbinding tussen Londen en Sidney. In deze docu krijg je als kijker een exclusieve blik achter de schermen van die vlucht. Niet te missen dus, en dat vanaf 22u40 op VTM!

‘Hotel Hell’, 20u40 op Vitaya

Ben jij in het diepste van je ziel in feite een onverbeterlijke ramptoerist(e)? Dan moet je om 20u40 naar Vitaya kijken. De Britse kok en fulltime brulboei Gordon Ramsay probeert daar in ‘Hotel Hell’ immers om een Amerikaans hotel of motel in moeilijkheden weer succesvol te maken. Dat er geroepen en getierd wordt, zal ongetwijfeld niet verbazen. Onze tip: een shotje per keer dat Gordon ‘f*ck’ zegt. De kater morgenochtend krijg je er gratis en voor niets bij!