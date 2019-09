TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 15 september IDR

‘Grenslanders’, 21u op Een

Op NPO 3 is ‘Grenslanders’ vanavond aan z’n laatste aflevering toe, maar bij Eén zitten ze straks aan de tweede episode. Daarin komen de mysterieuze ‘Lorrendraaiers’, een historische bende smokkelaars en piraten, voor het eerst in het vizier...

‘Pirates of the Caribbean: at world’s end’, 20u40 op VTM

We weten het: ook deze ‘Pirates’-film wordt om de zoveel keer herhaald. En dat zou er doorgaans voor zorgen dat deze titel niet de tv-tips haalt, maar in het geval van ‘Pirates of the Caribbean: at world’s end’ zijn we (opnieuw) vergevingsgezind. Want: Johnny Depp is niet alleen de meest sexy piraat op je televisiescherm, het is ook gewoon een steengoede film vol humor, actie en avontuur!

‘Gala van de Ensors’, 23u35 op Vier

Geen zin in een overdaad aan piraten? Dan kan je gelukkig ook op Vier afstemmen, want zij zenden een verslag uit van het Gala van de Ensors. Voor wie nu even in het haar krabt en niet weet wat een Ensor is: in dit geval draait het niet om een schilder, maar wel om dé Vlaamse filmprijs. Onder anderen ‘Girl’ van Lukas Dhont, ‘Niet schieten’ van Stijn Coninx, ‘Studio Tarara’ en ‘De dag’ wisten nominaties te versieren.