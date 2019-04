TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 9 april IDR

09 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Bargoens’, 21u25 op Een

Gisteren moesten we al afscheid nemen van ‘Down the road’ en ‘Blind Getrouwd’, vandaag is het de beurt aan ‘Bargoens’ om van het tv-scherm te verdwijnen. Maar dat doet reportagemaker Eric Goens niet zonder z’n zes opgevoerde personages nog een laatste keer te laten schitteren...

‘Chef’, 22u30 op VTM

Eerder een klein/groot hongerke? Dan zal je ongetwijfeld watertanden bij ‘Chef’, waarin we het wel en wee van Carl Casper (John Favreau) volgen. Carl is een topchef die na een slechte review door een voedselrecensent ontslag moet nemen, maar zich niet zomaar gewonnen geeft. Geloof ons: deze film is niet alleen een aanrader omwille van de heerlijke gerechten die voor je ogen passeren, ook de sterrencast - met onder andere Scarlett Johansson, Sofia vergara en Robert Downey Jr. - doet je ongetwijfeld watertanden!

‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Vorige week was te zien hoe André de aftrap gaf van z’n concertreeks in de Rotterdamse Ahoy Arena. Vanavond mag kleine André, het zoontje van André en z’n vriendin Monique, ook eens gaan kijken wat z’n papa allemaal uitsteekt op dat grote podium...

‘Been there done that’, 20u25 op NPO 3

“Que si, Que no. Que nunca te decides. Yo se que tu me quieres, Y no me lo dices...” Voila, nu we u opgezadeld hebben met de ‘Que Si, Que No’, de oorwurm die de Nederlandse zanger Jody Bernal in 2000 ten berde bracht, kan u de ernst van ‘Been there done that’ ongetwijfeld een stuk beter aan. In de zesde aflevering van dit programma staat Jody immers een meisje bij die niet alleen door haar biologische ouders, maar ook door haar adoptieouders werd afgestaan. Voor Bernal komt dat hard aan, want de Colombiaan werd zelf geadopteerd en heeft het daar lange tijd erg moeilijk mee gehad...

‘Don’t forget the driver’, 23u00 op BBC 2

Meer zin in een humoristische reeks met een zwart kantje? Dan is ‘Don’t forget the driver’ misschien wel iets voor jou. Daarin volgen we de avonturen van buschauffeur Peter Green (Toby Jones), een alleenstaande vader die een heel normaal leventje leidt als buschauffeur. Tot hij tijdens een uitstap met gepensioneerden een lijk vindt op het strand...