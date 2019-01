TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

31 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Pose’, vanaf vandaag op Netflix

Zin in een reeks die je meeneemt in de tijd? Dan ben je bij ‘Pose’ aan het juiste adres. Daarin word je gekatapulteerd naar het New York van de jaren ‘80. De reeks focust op Blanca (Mj Rodriguez), een gekend figuur in het LHBT-wereldje. Ze start haar eigen club en neemt een getalenteerde danser en een verliefde prostituee onder haar hoede. Wij hebben hoge verwachtingen, want deze reeks kreeg niet alleen een AFI Award voor televisieprogramma van het jaar, ze werd ook twee keer genomineerd voor een Golden Globe. En, wat we ook wel interessant vinden: de reeks werd mee geproduceerd door Brad Falchuk, die zich sinds vorig jaar ook wel ‘Meneer Gwyneth Paltrow’ mag laten noemen...

‘Zie mij graag’, 20u40 op Een

Fans van een acterende Stan Van Samang zullen na vanavond eventjes op hun kas moeten kloppen, want Een zendt vanaf 20u40 de laatste aflevering van het tweede seizoen van ‘Zie mij graag’ uit. En dat belooft toch wel een knaller te worden, want Anna (Alejandra Theus) komt te weten dat Sien (Sanne-Samina Hanssen) - de nieuwe vriendin van haar ex Ben (Stan Van Samang) - zwanger is...

‘Op weg met Jan’, 21u10 op Een

Luiaards overal ter lande, verenigt u! Dankzij Eén hoef je immers niet te zappen, want na ‘Zie mij graag’ is het ook een laatste keer de beurt aan ‘Op weg met Jan’, de human-interestreeks waarin Jan Van Looveren gaat roadtrippen met een vrouwelijke BV. Voor deze slotaflevering trekt Jan samen met de IJslandse tv-kokkin Dagny Ros naar IJsland. Jan wil aan Dagny plaatsen laten zien die ze zelf nog niet kende. Of dat ook lukt, ontdek je vanavond vanaf 21u10!

‘De wereld rond met 80-jarigen’, 20u35 op VTM

Acht 80-plussers die nog nooit gevlogen hebben, gaan met Sieg De Doncker en Olga Leyers op wereldreis. Ziehier de premisse van ‘De wereld rond met 80-jarigen’. Of onze grootouders van dit programma zullen genieten, dan wel van ergernis hun rollator naar het scherm smijten of hun vals gebit moeten vastplakken met Pattex, zal vanaf 20u35 blijken.

‘De dag’, 20u35 op op Vier

Nee, de gijzeling bij de bank is nog steeds niet volledig afgehandeld. En dus krijgen we vanavond nog eens twee afleveringen van het uitstekende ‘De dag’ voorgeschoteld. Daarin draait het dit keer vooral rond de overvallers. Nu de politie hen steeds dichter op de hielen zit, stijgt de spanning en nervositeit...