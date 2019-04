TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 14 april IDR

14 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tot de zesde macht’, 20 uur op Eén

Ondertussen is tv-kok Jeroen Meus al voor de achtste keer aan zet als quizmaster in ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Vanavond krijgt Jeroen niet alleen twee teams met OV’s (Onbekende Vlamingen) over de vloer, maar ook een BV-team met Leah Thys en Sven de Leijer in de hoofdrol. Wie met de overwinning gaat lopen, ontdek je vanaf 20 uur op Eén!

‘Undercover’, 21 uur op Een

Vorige week was te zien hoe John (Raymond Thiry) zich realiseerde dat hij de agent die hem achterna zat al eens eerder had gezien... in het gezelschap van Bob (Tom Waes). Desalniettemin weet die laatste toch Ferry en John te overtuigen om de besprekingen voor een drugdeal op poten te zetten in Frankrijk...

‘De mol’, 20 uur op Vier

Ook dit jaar presenteert Gilles De Coster de zoektocht naar de mol, die ditmaal in Vietnam doorgaat. En meer kunnen we daar niet over zeggen, want het moet spannend blijven, toch?

‘De klas’, 20u25 op NPO 1

les krijgen van een interessante mens zoals ‘DWDD’-presentator Matthijs Van Nieuwkerk? In onze tijd - ja, we zijn oud - bestond die mogelijkheid niet, maar tegenwoordig maken ze daar op NPO 1 gewoon de eerste aflevering van de vierdelige reportagereeks ‘De klas’ van. Daarin krijgen we te zien hoe Matthijs een groep leerlingen les geeft over kunst.