TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

16 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘DNA Nys’, 21u30 op Een

Vanavond pakt Een uit met het tweede seizoen van ‘DNA Nys’, waarin Thibau - de zoon van Sven, ja - gevolgd wordt bij z’n voorbereiding op het WK Veldrijden op 2 februari in Denemarken. Geloof ons: Thibau is een straffe kerel, net als z’n vader!

‘De Gouden Schoen 2018', 21u15 op VTM

We hebben het geprobeerd, maar verder dan ‘iets met voetbal’ zijn we niet geraakt in onze omschrijving van ‘De Gouden Schoen’. Al hebben we dankzij onze mannelijke collega’s wél begrepen dat dit de belangrijkste Belgische voetbalprijzen zijn en dat de vraag is of Club Brugge dit jaar voor de derde keer de show zal domineren. En kan er ons dan nu iemand uitleggen wat een ‘baklijn’ is?

‘Ocean’s Twelve’, 20u35 op Vier

Ook zo genoten van ‘Ocean’s Eleven’? Goed nieuws, want vanavond kan je kijken naar het tweede deel van deze uiterst aangename misdaadkomediefranchise (ook een uitstekend scrabble-woord, maar dat geheel terzijde). Het verhaal gaat als volgt: drie jaar nadat de bende van Danny Ocean hun uiterst succesvolle overval pleegde, proberen ze allemaal een eerlijk en respectabel leven te leiden. Tot Terry Benedict, de eigenaar van het beroofde casino, erachter komt dat Danny ondertussen getrouwd is met zijn ex-lief. Terry is razend en wil niet alleen z’n geld terug, hij dreigt er ook mee de bendeleden een voor een te vermoorden als hij z’n poen niet terugkrijgt. Danny moet de crew opnieuw bijeen brengen om deze situatie op te lossen...

‘By the Sea’, 20u35 op Vitaya

Soms haalt de realiteit de fictie in. Kijk maar naar ‘By the Sea’, het laatste wapenfeit van Brangelina. Daarin spelen de twee een koppel dat in een uitzichtloze relatiecrisis verkeert. Amper een jaar na de release van de prent vroeg Angelina effectief de scheiding aan. Zin om je innerlijke ramptoerist boven te halen? Dan moet je dus vanaf 20u35 afstemmen op Vitaya.

‘Star Trek Into Darkness’, 20u40 op CAZ

Vind jij Star wars maar stom en is star Trek voor jou de enige echte franchise die ertoe doet? Haal dan je beste Klingon maar boven, want CAZ verwent de fans met ‘Star Trek Into Darkness’. Daarin moet Captain Kirk (Chris Pine) met zijn bemanning van de USS Enterprise op zoek naar een terrorist die een aanslag heeft gepleegd op een geheime basis van de Starfleet. Fun fact: ook Leonard Nimoy (de oorspronkelijke Captain Spock - die met de puntoren, ja -, nvdr) heeft een klein rolletje in de film!