TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 10 april IDR

10 april 2019

‘Factcheckers’, 20u35 op Een

Het team van ‘Voor hetzelfde geld’ bundelt opnieuw de krachten, maar dit keer is hun voornaamste betrachting om ‘fake news’ te ontmaskeren. Of Donald Trump ook fan is weten we niet, maar wij zijn alvast benieuwd naar de zaken die dit trio de komende weken nog zal onderzoeken. Voor de vijfde aflevering zoeken Britt, Thomas en Jan onder andere uit of witte eieren nu echt beter zijn voor het milieu dan bruine...

‘Wetsdokters’, 21u40 op VTM

Vorige week maakten we ons nog vrolijk dat ‘Wetsdokters’ qua opzet nogal gretig leentjebuur leek te hebben gespeeld bij ‘Misdaaddokters’ op Canvas, maar deze week gaan we dat niet doen. Gewoon, omdat we ons af en toe ook weten te gedragen. En ook omdat we ‘Wetsdokters’ best te pruimen vinden, dat ook ja.

‘Gent West’, 21u35 op Vier

Vorige week was te zien hoe Anja (Els Olaerts) het na haar vrijlating erg moeilijk had om haar weg te vinden. Maar het leven is niet alleen moeilijk buiten de gevangenismuren, ook binnen Gent West loert het gevaar. Dat mag ook Véronique (Ruth Becquart) ondervinden...

‘The Witchdoctor Hunters’, 23u05 op NPO 2

Meer zin om de intellectueel uit te hangen en een documentaire te bekijken? Dan kunnen we ‘The witchdoctor hunters’ aanraden, waarin pastoor Peter Sewakiryanga wordt gevolgd. Hij trekt met een team internationale rechercheurs naar Oeganda om jacht te maken op malafide medicijnmannen. Zij verspreiden het bijgeloof in kinderoffers en deinzen er niet voor terug om voor grof geld kinderen te verwonden en te vermoorden. Sewakiryanga zet zich al 10 jaar om deze kinderoffers te bestrijden. Ook heeft hij met Kyampisi Childcare Ministries een opvanghuis opgezet voor slachtoffers van deze onmensen. Geloof ons: hier ben je even stil van...