TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 20 juli IDR

20 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Section de recherches S9', 22u40 op Eén

Op zaterdag bedenken wij af en toe wel eens manieren om onze vijanden een kopje kleiner te maken. Meestal blijven we steken in een gifmoord of dood door een kogel, maar dankzij de Franse misdaadreeks ‘Section de recherches’ weten we dat je iemand ook kan doorboren met een tak, om maar iets te zeggen...

‘ The Hateful Eight ’, 20u25 op VIER

Ja, wij houden van het geflipte universum van regisseur Quentin Tarantino. En de man stelt op dat vlak ook niet teleur in ‘The Hateful Eight’, waarin een premiejager moet schuilen in een herberg voor een sneeuwstorm. Verwacht jezelf maar aan een hele hoop bonte personages, liters bloed én een fantastische soundtrack van Ennio Morricone. Toppertje!

‘Grantchester S4', 20u10 op NPO 2

Vanavond kan je niet alleen naar een Franse misdaadserie kijken, dankzij NPO 2 kan je ook afstemmen op het nagelnieuwe seizoen van ‘Grantchester’. Daarin zorgt de komst van een zwarte Amerikaanse burgerrechtenactivist voor raciale spanningen in het doorgaans rustige dorpje...

‘The Pier’, 20u25 op NPO 3

Heb jij het derde seizoen van ‘La casa de papel’ op een dag uitgekeken en weet je nu niet meer wat je met je leven moet doen? Dan hebben wij dé oplossing voor jou, want NPO 3 gaat vanavond van start met ‘The pier’, een thrillerreeks die bedacht werd door het brein achter ‘La casa de papel’. Hoera!