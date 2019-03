TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 27 maart IDR

27 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Factcheckers’, 20u40 op Eén

Het team van ‘Voor hetzelfde geld’ bundelt opnieuw de krachten, maar dit keer is hun voornaamste betrachting om ‘fake news’ te ontmaskeren. Of Donald Trump ook fan is weten we niet, maar wij zijn alvast benieuwd naar de zaken die dit trio de komende weken nog zal onderzoeken. Voor de derde aflevering zoeken Britt, Thomas en Jan onder andere uit of een lepel suiker nu effectief het wondermiddel is tegen de hik. Wij hebben alvast één fact gecheckt: ge wordt daar dus wel dik van, hé!

‘Studio Tarara: de sketchshow’, 20u35 op VTM

Ook zo benieuwd naar het verzamelde werk van ‘Studio Tarara’? Goed nieuws, want de gags van het - voor alle duidelijkheid: fictieve - sketchprogramma werden gebundeld in twee afleveringen. Vanavond kan je dan ook voor een laatste keer de meest humoristische ninetieskant van het trio Ricky Bolsens (Koen De Grave), Sandra Verbeeck (Ruth Beeckmans) en Jean Van Hoof (Peter Van den Begin) aan het werk zien.

‘Blind gekocht’, 20u35 op Vier

‘In het land der blinden is Dina Tersago koningin’, luidt het lichtjes aangepaste spreekwoord dat van toepassing is op ‘Blind gekocht’, het nieuwste vastgoedprogramma op Vier. Daarin geven kopers een volmacht aan het team van Dina. Die gaan vervolgens aan de slag met het aangereikte budget om de kopers een droomwoning te verpatsen. Allez, da’s toch de bedoeling...

‘Gent West’, 21u35 op Vier

Nadat de gevangenen van Gent West er vorige week in slaagden om de directrice wijs te maken dat er niemand zwanger is, brengt een tweede test toch aan het licht dat Julia een kindje verwacht...

‘Red Sonja’ 22u35 op Q2

Zo slecht dat het goed is? In het geval van de Amerikaans-Nederlandse sciencefictionfilm ‘Red Sonja’ kan je dat wel zeggen, ja. Het acteerwerk van hoofdrolspelers Arnold Schwarzenegger en Brigitte Nielsen is ondermaats, de kostuums lijken wel gekocht in de plaatselijke Fun en het verhaaltje - stoere Sonja wil zich wreken op de boze koningin die haar zus vermoordde - is er een van dertien in een dozijn, maar toch: aanrader!