TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 18 maart IDR

18 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Komen te gaan’, 21u25 op Een

De Canvas-reeks ‘Misdaaddokters’ is nog maar net afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat ze ons bij de openbare omroep onze wekelijkse portie dood en verderf ontzeggen. Integendeel, want vanaf vandaag start op Eén de achtdelige reeks ‘Komen Te Gaan’, waarin zes begrafenisondernemers worden gevolgd. Wij moesten spontaan aan ‘Temptation Island’-verleider Shady denken en zijn onsterfelijke uitspraak ‘Beter te dik in de kist dan een feestje gemist’...

‘Blind getrouwd’, 20u35 op VTM

Over de dood kunnen we het bij ‘Blind Getrouwd’ nu niet meteen hebben, of het moest de relationele interesse van Annelies zijn. Maar goed: ook voor de andere koppels komt het einde van het experiment in zicht. Ze moeten dus ook stilletjesaan beslissen of ze al dan niet getrouwd willen blijven. Wij zijn benieuwd in hoeveel gevallen de ‘I do’ een ‘I don’t’ zal worden. #ramptoerist #yolo

‘Weg met ons ma’, 21u40 op VTM

Na Ruth Beeckmans, Bart Kaëll en Niels Destadsbader is het deze week de beurt aan Staf Coppens om samen met z’n mama Agnes op reis te vertrekken voor ‘Weg Met Ons Ma’. De twee trekken naar de Filipijnen, waar beiden serieus uit hun comfortzone worden gehaald. Op welke manier dat dan wel is? Dat ontdek je vanaf 21u40 op VTM!

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

Vanavond focust ‘Topdokters’ vooral op dokter Ann Vandenbroucke, die geriater is in Oostende. Zij werkt dus dagelijks met oudere mensen, maar da’s volgens haar allesbehalve saai. Wie toch nog z’n twijfels heeft, kan uiteraard zelf kijken vanaf 20u35.

‘This is the end’, 20u40 op CAZ

Zes bevriende Hollywoodacteurs die toevallig de apocalyps overleven. Voila, zo weet u meteen waar ‘This Is The End’ over gaat. Dat deze film - waarvan we best weten dat die een onnozele premisse heeft - je ook de nodige lachsalvo’s gaat bezorgen, moet je maar van ons aannemen.