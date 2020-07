TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 15 juli Isabelle Deridder

15 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The lighthouse’, vanaf vandaag op Telenet



‘The Lighthouse’ is een zwart-wit-horrorfilm, maar geen zorgen, hij is uitgebracht in 2019. In de hoofdrollen zien we Willem Dafoe en Robert Pattinson - en hun wel erg overdreven gezichtsbeharing.

‘Vive la vie!’, 21u25 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Julie en Jacques Vermeire om langs te komen.

‘De barak van Bartel’, 21u20 op Vier



Vlaanderens bekendste tuinman toont in dit magazine - dat enkele jaren geleden al te zien was op Discovery en TLC - hoe creatief je kan worden als je een tuinhuis of een chalet gaat neerpoten. Interessant... als je een tuin hebt. Al zijn we sowieso blij dat we ‘The Sky is the Limit’-gezicht Jan Kriekels nog eens op televisie aan het werk kunnen zien!

‘Charlie’s Angels’, 22u20 op Q2



In 2000 kwam de herwerking van de ‘Charlie’s Angels’ uit, een bijzonder populaire cultreeks uit de seventies. Voor die film werd een beroep gedaan op actrices Drew Barrymore, Cameron Diaz en Lucy Liu. Dat laatsgenoemde in de film zit, is blijkbaar een behoorlijk toeval. De Britse actrice Thandie Newton was eerst gevraagd, maar zij haakte af toen bleek dat ze een typetje moest neerzetten. Bon, ‘t is maar dat u het weet zeker?

‘Suite Française’, 20u35 op Vitaya



Eerlijk is eerlijk: we kunnen een berg redenen geven waarom je vandaag best naar Suite Française kijkt. Maar uiteindelijk is er maar een reden die er écht toe doet: Matthias Schoenaerts speelt een van de hoofdrollen in dit romantische oorlogsdrama.