TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 18 juni

18 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u40 op Eén

Vorige week was Jan Peumans de laatste gast die het tweede seizoen van ‘De Columbus’ mee kleur mocht geven. Deze week volgt er toch nog een aflevering, maar die bestaat helemaal uit een terugblik op de mooiste momenten van het voorbije seizoen. Het bekijken waard dus!

‘Kamal Kharmach: De Schaamte Voorbij’, 21u30 op Eén

Geen zin om te zappen na ‘De Columbus’? Dan kan je blijven hangen, want na Wim Lybaert programmeerde onze Openbare Omroep ‘De Schaamte Voorbij’, de debuutvoorstelling van comedian Kamal Kharmach. Daarin analyseert Kamal waarom hij zichzelf zo vaak ‘de schaamte voorbij’ vindt. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, dixit onze oma.

‘Telefacts Zomer’, 21u55 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe (sommige) Britse studentes erin slagen om hun studieleningen af te betalen? Dan zal je ongetwijfeld grote ogen trekken vanavond, want blijkbaar klust ongeveer een op de twintig deernes bij in de seksindustrie. ‘Slimste Mens’-revelatie Julie Colpaert zal het eerste deel van deze reportage om 21u55 inleiden. En dan nu een vettig mopje om af te sluiten: kijkers zullen zeker aan hun trekken komen, haha.

‘ Along Came a Spider ’, 20u35 op ZES

Hoezo, pensioen is definitief? Toch niet in het geval van politiepsycholoog Alex Cross (Morgan Freeman) althans. Wanneer de dochter van een senator wordt ontvoerd, moet hij terug aan de slag om de dader te klissen. Of dat ook lukt, ontdek je vanaf 20u35 op ZES!