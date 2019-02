TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

17 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Reizen Waes Europa’, 20u op Een

Boehoehoe, vanavond is het alweer de laatste aflevering van ‘Reizen Waes Europa’. Onze favoriete reisreporter stelt vanavond een compilatie van de leukste fragmenten van het voorbije seizoen voor, aangevuld met extra beeldmateriaal. Tom, als je dit leest: zorg je dat er snel een nieuw seizoen te bekijken valt? Please?

‘Over Water’, 20u45 op Een

Na ‘Reizen Waes Europa’ kan de luie meerwaardezoeker gewoon blijven hangen op Eén, want aansluitend volgt immers ook de seizoensfinale van ‘Over Water’. En daarin lijkt John Beckers (Tom Dewispelaere) dan wel te krijgen wat hij wil, maar of dat ook de prijs is die hij hiervoor wil betalen...

‘The Mossad’, 22u op Canvas

Altijd al eens willen weten hoe het eraan toegaat achter de schermen van een spionagedienst? Stem dan zeker af op Canvas om 22u, want zij zenden de uitstekende docu ‘The Mossad’ uit. U had het ongetwijfeld al geraden ondertussen, maar toch: een documentaire over de Israëlische spionagedienst Mossad dus. Zij voeren al zeventig jaar uiterst riskante undercoveroperaties uit, maar ‘t is de eerste keer dat het agentschap in z’n kaarten laat kijken.

‘Se7en’, 20u30 op Zes

Mag het op zondagavond voor jou allemaal wel wat spannender? Dan is ‘Se7en’ een uitstekende keuze om te bekijken. We volgen rechercheur William Somerset (Morgan Freeman), die op een zucht van z’n pensioen zit. Maar voor het zover is moet hij eerst nog de jonge en enthousiaste David Mills (Brad Pitt) opleiden én met hem een seriemoordenaar proberen te vatten. Kwestie van je rustige oude dag toch niet te rustig in te zetten, denken wij dan.

‘Baptiste’, 22u op BBC 1

Meer zin om Barbara Sarafian aan het werk te zien in een internationale spin-off van ‘The Missing’? Zap dan om 22u snel naar BBC 1, want zij zenden vanavond de eerste aflevering van ‘Baptiste’ uit. Daarin speelt Sarafian Martha, het hoofd van de Amsterdamse politie. Zij moet samenwerken met haar oude vlam Julien om de verdwijning van een hoertje te onderzoeken. Wie deze reeks liever mét ondertitels wil bekijken, kan binnenkort ook terecht op Eén. Zij zullen ‘Baptiste’ immers ook binnenkort gaan uitzenden. Feestje!