TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 8 september IDR

08 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Donderen in Keulen’, 20 uur op Eén

Jeeeuj, een nieuwe quiz op zondagavond! Met Sven De Leijer als quizmaster, een arsenaal BV’s én onbekende mensen. Voila, nu bent u ook weer mee.

‘Grenslanders’, 21 uur op Eén

Op NPO 3 is ‘Grenslanders’ al bijna afgelopen, maar vanavond start de reeks ook bij Eén. Voor wie nog moet beginnen kijken, willen we ons echter van onze meest behulpzame kant laten zien en de korte inhoud nog eens meegeven. Het verhaal draait rond Afi, een meisje van Afrikaanse origine dat zwaar getraumatiseerd wordt aangetroffen in de polders van het - jawel- grensland tussen Vlaanderen en Nederland. Tara (Jasmine Sendar), een vrouwelijke rechercheur uit Rotterdam, en Bert (Koen De Bouw), een psychiater uit Antwerpen, proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het onschuldig ogende Grensland en de mensen die er wonen meer geheimen en tradities verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden. Spannend, spannend, spannend dus.

‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’, 20u35 op VTM

We weten het: ook deze ‘Pirates’-film wordt om de zoveel keer herhaald. En dat zou er doorgaans voor zorgen dat deze titel niet de tv-tips haalt, maar in het geval van ‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’ zijn we vergevingsgezind. Want: Johnny Depp is niet alleen de meest sexy piraat op je televisiescherm, het is ook gewoon een steengoede film vol humor, actie en avontuur!

‘State of the Union’, 23 uur op BBC 2

Een komedie over een koppel met huwelijksproblemen? Klinkt nogal basic als uitgangspunt, maar geloof ons: dit is echt een reeks waarbij je regelmatig zal lachen omwille van de vele herkenbare situaties. En het is ook gewoon leuk om een rasactrice zoals Rosamund Pike - die uit ‘Gone Girl’, jawel - zich eens uit te zien leven als Louise, een vrouw die haar huwelijk wil redden door in relatietherapie te gaan.