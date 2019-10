TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 25 oktober IDR

25 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dolemite is my name’, vanaf vandaag op Netflix

Op de nieuwe ‘Beverly Hills Cop’ - die van ‘onze’ Adil en Bilall, jawel - is het nog even wachten, maar in tussentijd kunnen we gelukkig wel al genieten van het talent van Eddie Murphy. De 58-jarige Amerikaan is vanaf vandaag immers te zien in de Netflixprent ‘Dolemite is my name’, waarin Eddie gestalte geeft aan z’n grote idool Rudy Ray Moore, een selfmade showbizzfiguur uit de seventies.

‘Victoria’, 22u10 op Eén

Vorige week zond NPO 2 al de seizoensfinale van ‘Victoria’ uit, vanavond is het ook de beurt aan de kijkers van Eén om de ontknoping van deze historische dramaserie te ontdekken. Volgens de Britse pers zijn er gelukkig wel aanwijzingen dat er een vierde seizoen komt. Fingers crossed!

‘Paradise City’, 21u20 op Canvas

In de docureeks ‘Paradise City’ reist Mario Goossens - de drummer van Triggerfinger - naar zes steden die zwaar geteisterd werden door natuurrampen of door het toedoen van de mens. Zo bezoekt hij Port-au-Prince, Belfast, New Orleans, Kigali, Hiroshima en Detroit. Daar onderzoekt hij hoe de inwoners opnieuw de kracht vonden om door te gaan na de catastrofe waardoor ze werden getroffen. En hoe muziek kan helpen bij het helen van zo’n stad. Mario ontmoet muzikale sterkhouders die hun stad er weer bovenop proberen te krijgen. In deze vierde aflevering is het de beurt aan de Rwandese stad Kigali.

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

We vinden het zelf soms moeilijk om te geloven, maar er is wel degelijk nog heel wat onontdekt talent te vinden in België. En dus gaat vanavond alweer de zevende aflevering van de zesde reeks van ‘Belgium’s Got Talent’ van start. Benieuwd of er vandaag ook weer enkele ‘practical jokers’ - zoals de broers uit bovenstaand filmpje van vorige week - hun opwachting maken op het podium.

‘Celebs gaan daten’, 20u35 op VIJF

Hoe voelt het om als Bekende Kop te daten met onbekenden? Vanaf vanavond valt het te ontdekken op VIJF, want dan gaan vijf single celebrities - onder het toeziend oog van Jani Kazaltzis en Goede Liekens - precies dit avontuur aan. De celebs in kwestie? Ex-Miss België Justine De Jonckheere (27), ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline Tillière(25), ‘Love Island’-kandidaten Jarne (24) en Chey (24), en ‘Ex on the beach: Double Dutch’-deelnemer Diaz (27). Benieuwd wat dat gaat geven!