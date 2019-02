TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

06 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Misdaaddokters’, 21u20 op Canvas

Nadat presentator Gilles De Coster eerder al ging praten met advocaten in ‘Strafpleiters’, gaat hij dit keer in gesprek met zeven wetsdokters en zes gerechtspsychiaters. Kwestie om in de sfeer van ‘Ongelukslaan 13' te blijven?

‘Blind Date’, 21u15 op VTM

De moeder aller datingshows is vanaf vandaag EINDELIJK terug op tv! Ingeborg moest als presentatrice wijken voor multitalent Nathalie Meskens, maar de showtrap, begintune én de voice-over zijn gelukkig wel gebleven. Hoera!

‘Gent West’, 21u30 op Vier

Ter info: de komende weken zijn wij op woensdag tussen 21u30 en 22u30 niet bereikbaar. En dat allemaal dankzij het tweede seizoen van ‘Gent West’, de dramaserie rond Veronique Dockx (Ruth Becquart). Zij zit nog steeds opgesloten, maar dat maakt haar drang om de dood van haar dochter te wreken er niet minder om...

‘The Drop’, 22u40 op Q2

We zouden heel veel redenen kunnen geven waarom je om 22u40 naar ‘The Drop’ moet kijken - denk maar aan: een goed verhaal, het Amerikaanse debuut van Michael R. Roskam, een van de laatste films van James Gandolfini - maar dat gaan we allemaal niet doen. Wij hebben slechts twee woorden nodig om tot kijken over te gaan: Matthias Schoenaerts.