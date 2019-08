TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 22 augustus IDR

22 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Classic albums: Don McLean - American Pie’, 22u45 op Canvas

Wie onze tv-tips aandachtig volgt, die weet dat wij met grote regelmaat al eens een muziekdocumentaire durven aanprijzen. En dus kon ‘Classic albums: Don McLean - American Pie’ niet ontbreken tussen onze aanraders vandaag. De man komt zelf aan het woord om uit te leggen hoe ‘American Pie’ een hele generatie heeft beïnvloed. De associaties met de taartscène uit de ‘American Pie’-franchise, doen we er zelfs gratis bij!

‘Telefacts zomer’, 22u50 op VTM

Hoe gaat het eraan toe achter de schermen van een luxehotel? Wij hebben het zelf niet uitgezocht, helaas. ‘Telefacts zomer’ slaagt er vanavond wel in om ons te doen wegdromen dankzij de Britse reportage over het befaamde hotel Savoy in Londen. Met prijzen die net niet tot zestienduizend euro per nacht gaan, kan je wel raden dat het allemaal erg exclusief is. Wij zullen wel een budgethotel boeken, ‘t is al goed!

‘In time’, 22u10 op VIER

Wat als... iedereen slechts 25 jaar werd? Het had een boeiende sketch kunnen opleveren in ‘Wat als?’, maar het werd een Hollywoodfilm. Met Amanda Seyfried en Justin Timberlake. Voila, nu weet u het ook.

‘Top of the lake: China girl’, 20u55 op Arte

Een van de beste reeksen die we de afgelopen jaren gezien hebben. En wie ons kent, die weet wat dat wil zeggen: moord en mysterie!