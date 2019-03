TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 29 maart IDR

29 maart 2019

16u00 0 tv In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Legend Of Cocaine Island’, vanaf vandaag op Netflix

Het klinkt te gek voor woorden, maar ‘The Legend Of Cocaine Island’ berust wel degelijk op feiten. Welke dat zijn, horen we u al denken? Wel: door de financiële crisis krijgt de Amerikaanse zakenman Rodney Hyden in 2012 af te rekenen met een schuldenput van 1 miljoen dollar. Geen prettig vooruitzicht, en Rodney weet ook niet meteen hoe hij dat kan oplossen, tot hij de hippie Julian ontmoet. Die vertelt Rodney dat hij op Culebra - een eiland nabij Puerto Rico - ooit een zak cocaïne gevonden heeft, maar dat hij die heeft verstopt uit schrik voor la policia. Rodney beslist daarom om samen met enkele vrienden naar Culebra te vliegen om de zak te gaan zoeken. BDW krijgt ongetwijfeld stress, maar wij zeggen: yogasnuivers, verenigt u!

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ondertussen hebben de vier coaches hun zangstemmen bij elkaar gesprokkeld en kan ‘The Voice Van Vlaanderen’ aan de volgende fase beginnen: de knock-outs. Daarin betreden de kandidaten in groepjes van drie het podium, waarna ze elk apart een zelfgekozen nummer zingen...

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Zal Heikki overstag gaan voor de charmes van verleidster Ayleen? Zal ‘ons Milou’ tegelijkertijd bezwijken voor verleider Jietse? En zal Roger eindelijk later gaan slapen dan acht uur ‘s avonds? Zoveel vragen, waarop we vanavond hopelijk een antwoord krijgen in ‘Temptation Island’!

‘Travel With A Goat’, 20u25 op NPO 3

‘Ga eens met een geit op reis.’ Het had de samenvatting kunnen zijn van ‘Temptation Isand’, maar ‘Travel With A Goat’ gaat wel degelijk over een vakantie met een geit. In de eerste aflevering van dit reisprogramma gaan de Spaanse influencer Cheeto Senior en ‘The Great British Bake Off’-winnares Sophie op reis naar Kenia, waar ze het gezelschap krijgen van een blatende viervoeter. Omdat ze bij ‘Travel With A Goat’ blijkbaar ook fan zijn van ‘The Hunger Games’, kan het einde van de aflevering mogelijk heel erg bloederig worden. Cheeto en Sophie moeten dan immers beslissen of ze hun reisgezel slachten of niet...