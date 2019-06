TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 22 juni IDR

22 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Saving Private Ryan’, 23u05 op VTM

In 1998 kwam niet alleen ‘Saving Private Ryan’ uit, maar ook ‘Saving Ryan’s Privates’. Die laatste gaat over een groep soldaten die het geslachtsdeel van hun vriend Ryan willen redden. Gelukkig voor ons heeft VTM besloten om ‘Saving Private Ryan’ uit te zenden, een oorlogsdrama over de landing van de geallieerden in Normandië. Bijna hetzelfde dus!

‘The Dark Knight’, 20u25 op Vier

Er zijn heel veel redenen waarom wij ‘The Dark Knight’ een fantastische film vinden, maar we gaan ze heus niet allemaal opsommen. Of u kent de film en weet dat Heath Ledger als The Joker van het scherm spat, of u kent de film niet. De boodschap is - met andere woorden - :(herbe)kijken!

‘Bo’, 20u25 op Vitaya

Nee, dit is niet het levensverhaal van VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck, maar wel de verfilming van ‘Het Engelenhuis’ van schrijver Dirk Bracke. Daarin volgen we het verhaal van de 15-jarige Deborah, die stilletjesaan in de jeugdprostitutie verzeild...

‘Best Kept Secret 2019', 23u25 op NPO 3

Ook bij onze noorderburen weten ze hoe ze een festival in elkaar moeten boksen. Zo groeide Best Kept Secret op enkele jaren tijd uit van een goed bewaard geheim naar een gerespecteerd muziekfestijn. Wie er dit jaar niet kon bijzijn, kan vanaf 23u25 kijken naar de hoogtepunten op NPO 3. Dansen dansen!

‘Glastonbury Greatest Headliners’, 23u op BBC 2

Wie een festivaleditie te weinig vindt om zich een beeld te vormen, switch beter naar BBC 2. Daar geven ze een alfabetisch overzicht van de beste artiesten die ooit op het podium van het Engelse festival Glastonbury stonden. Adele en Arctic Monkeys bijten de spits af. Geef toe: het zou wat raar zijn om met ‘Z’ te beginnen, toch?