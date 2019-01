TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

19 januari 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Engel’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Wie zin heeft om een uitstekende Vlaamse film te bekijken, kan vanaf vandaag dankzij Proximus en Telenet kiezen voor ‘Engel’, de verfilming van de monoloog van Dimtri Verhulst over de laatste dagen van wielrenner Frank Vandenbroucke. Daarin brengt regisseur Koen Mortier het verhaal van Thierry, een wereldberoemde sportman. Op vakantie in Senegal wordt Thierry halsoverkop verliefd op Fae, een hoertje. Hun romance lijkt een sprookje, tot Thierry zich - onder invloed van drugs - vreemd begint te gedragen. Wanneer Fae de volgende ochtend ontdekt dat Thierry overleden is, wordt ze onterecht gearresteerd...

‘F.C De Kampioenen’, 20u35 op Een

Ja, we weten het: waarschijnlijk is dit de zesendertigste herhaling van de zevenenvijftigste keer dat deze aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ wordt uitgezonden. Maar wij willen deze keer toch kijken om nog eens te genieten van Martine Jonckheere. Zij speelt Chantal, de nieuwe vriendin van Boma. Welke misverstanden dat allemaal oplevert? See for yourself!

‘Avengers: Age of Ultron’, 20u25 op VTM

Mensen die ons een beetje kennen, die weten dat wij een zwak hebben voor de Amerikaanse acteur Robert Downey Jr. Wij juichen het dan ook toe dat we vanavond niet een, maar wel twee keer Robert voorgeschoteld krijgen. Enig minpuntje: zowel VTM als Vier (zie hieronder) hadden het lumineuze idee om beide films op hetzelfde moment te programmeren. Waardoor er dus niets anders opzit dan beide verhalen tegen elkaar af te wegen. In deze film draait het helemaal rond Ultron, een robot die werd ontworpen door Tony ‘Iron Man’ Stark (Robert Downey Jr.). Die robot begint voor zichzelf te denken, waarna hij zich tegen z’n uitvinder keert en de wereld in gevaar brengt...

‘Iron Man 3', 20u25 op Vier

Zoals we hierboven al uitlegden, situeert ons dilemma zich nu dus op het verhalende niveau. In ‘Iron man 3' draait het - jawel - om Tony Stark. Tony kampt met PTSS en belandt na een confrontatie met een vijand moederziel alleen in een verre uithoek van de Amerikaanse staat Tennessee. Extra pech: Tony’s snufjes liggen thuis. Gelukkig krijgt hij hulp van een tienjarig jongetje bij z’n queeste...

‘Bad Boys II’, 20u35 op Q2

Op ‘Bad Boys For Life’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah is het nog even wachten, maar gelukkig kunnen we dankzij Q2 vanavond met ‘Bad Boys II’ wel genieten van de avonturen van rechercheurs Mike Lowrey (Will Smith) en Marcus Burnett (Martin Lawrence). Daarin probeert het tweetal een beruchte drugsbaron te stoppen. Spanning én de nodige lachsalvo’s verzekerd!