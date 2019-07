TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 10 juli IDR

10 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Lost in Translation’, 21u10 op Canvas

Als je het ons vraagt, is ‘Lost in translation’ zo ongeveer de sterkste prestatie van Bill Murray ooit in een film. Murray schittert op een ingetogen manier in z’n rol als Bob, een Amerikaanse acteur die tegen zijn zin een reclamespot moet gaan opnemen in Japan. Daar leert hij Charlotte (Scarlett Johansson) kennen...

‘Die Hard 4.0', 22u30 op VTM

Bruce Willis kruipt weer in de huid van John McClane! En hij gaat de strijd aan tegen cyberterroristen! Woehoe!

‘Blind gekocht NL’, 21u40 op Vier

Een tijdje terug vroegen wij ons nog af of het een goed idee was van de koppels in ‘Blind gekocht’ om hun spaargeld zomaar aan Dina Tersago en haar team te overhandigen. Maar kijk: ook in Nederland blijkt daar een voedingsbodem voor te bestaan. Daar leidt presentator Martijn Krabbé deze realityreeks in goede banen. Eerlijk? Wij hopen vooral dat het net zo’n amusante televisie oplevert als met ‘ons’ Dina!