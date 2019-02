TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

05 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Eigen Kweek’, 20u35 op Een

We kunnen het zelf nog maar moeilijk geloven, maar vanavond is het écht de allerlaatste aflevering van ‘Eigen Kweek’. Wij gaan - na de aflevering weliswaar - eventjes in een hoekje gaan mokken en bidden dat er toch nog een nieuw seizoen komt. Please?

‘Le Bureau des Légendes’, 23u05 op Canvas

Onder het motto: ‘Omdat dinsdagavond al eens wat spannender mag zijn’, hebben ze bij Canvas vanaf vanavond het vierde seizoen van de Franse thrillerserie ‘Le Bureau des Légendes’ in de aanbieding. Daarin draait het nog steeds rond de lotgevallen van een hoop undercoveragenten van de Franse Staatsveiligheid in het buitenland. SPANNEND!

‘30 jaar VTM Nieuws’, 21u40 op VTM

Meer zin in een informatieve én grappige terugblik op 30 jaar nieuws? Stem dan vanaf 21u40 af op VTM, want zij zenden de laatste aflevering van ‘30 jaar VTM NIEUWS’ uit. Daarin blikken ankers en journalisten van vroeger en nu terug op de voorbije dertig jaar verslaggeving. Zo komen zelfs wij nog eens iets te weten!

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

We hebben het al vaker gezegd, maar wij zouden graag een BFF willen zoals Jani. Je weet wel: eentje die onomwonden zegt wanneer een outfit écht niet kan omdat die - letterlijk - te weinig om het lijf heeft. Al is het nog maar de vraag of Sabrina daar vanavond oren naar heeft. Zij werd door haar vriend Joris ingeschreven omdat de man haar ein-de-lijk eens in een classy outfit wil zien...