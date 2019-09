TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 30 september IDR

30 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Circle of life’, 21u25 op Eén

Af en toe is er niets mis met een terugblik, moeten ze bij Eén gedacht hebben. En dus krijgt fotografe Lieve Blancquaert in het vijfdelige ‘Circle of life’ vanavond nog een laatste keer de kans om uit te vogelen wat ze nu juist geleerd heeft van ‘Birth day’, ‘Wedding day’ en ‘Last days’, waarvoor ze de afgelopen jaren de wereld rondreisde.

‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, 20u35 op VTM

Onze favoriete agrarische datingshow schakelt vanavond weer een versnelling hoger. De boeren (en boerin) mochten immers tijdens de speeddate hun vijf favorieten kiezen, waarna ze met hun amants op groepsdate mogen. Als dat maar goed komt...

‘De rechtbank’, 20u35 op VIER

Onze favoriete docureeks zit vandaag alweer aan haar zesde aflevering, en ook dit keer is Geert Vandaele van de politierechtbank in Veurne (de rechter op de bovenstaande foto, jawel) van de partij. Zolang hij ons geen boete uitschrijft: helemaal prima!

‘The Broken Circle Breakdown’, 20u40 op Vitaya

Wie denkt dat ‘Beautiful Boy’ - met Timothée Chalamet en Steve Carell in de hoofdrollen - de enige film is waarin regisseur Felix Van Groeningen heeft laten zien wat hij in z’n mars heeft, die heeft het grondig mis. Getuige daarvan: ‘The Broken Circle Breakdown’. Daarin schetst Van Groeningen het verhaal van Elise (Veerle Baetens) en Didier (Johan Heldenbergh). Zij worden verliefd en krijgen een dochtertje, Maybelle. Maar wanneer het meisje zes is, wordt ze ernstig ziek en dat heeft uiteraard z’n weerslag op de relatie van Elise en Didier. De film werd internationaal overladen met prijzen. Geheel terecht, want deze film grijpt je echt naar de keel.